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Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama
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02 Şubat 2024 Cuma 13:59:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 13:59:00

Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama

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Kremlin'den yapılan açıklamada 'Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'yı görüşecek.' denildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna'yı görüşecek." denildi.

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Etiketler : recep tayyip erdoğan vladimir putin kremlin görüşme
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