Kremlin'in çağrısına Zelenskiy'den İstanbullu yanıt

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27 Şubat 2022 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:27 Şubat 2022 Pazar 11:30:00

Kremlin'den müzakere açıklaması: Moskova Ukrayna'yı bekliyor!

Kaynak: Reuters

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın görüşmelere hazır olduğunu ve Ukraynalıları beklediğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, "Rusya, Ukrayna'ya Belarus bölgesinden saldırmasaydı Minsk'te görüşmeler mümkün olabilirdi" şeklinde yanıt verdi. Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

RIA'nın aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu, Moskova'nın Ukrayna'yı beklediğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken iki taraftan da müzakere görüşmelerine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Rus heyeti Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştı." açıklamasında bulundu.

Rusya'nın müzakerelere başlamaya hazırlandığını belirten Peskov, "Varılan anlaşmalar doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer bazı kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel şehrine vardı. Bu müzakerelere Gomel'de başlamaya hazır olacağız." ifadesini kullandı.

Peskov "Rus tarafı Gomel'de müzakerelere başlamaya hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz." dedi.

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya, Ukrayna'ya Belarus bölgesinden saldırmasaydı Minsk'te görüşmeler mümkün olabilirdi" dedi.

Zelenski, müzakere sürecine ilişkin olarak, "Ukrayna'ya saldırgan tavır içinde olmayan yerlerde müzakereye açığız." dedi

Etiketler : Dmitry Peskov rusya ukrayna istanbul
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