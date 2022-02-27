Kremlin'in çağrısına Zelenskiy'den İstanbullu yanıt

RIA'nın aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu, Moskova'nın Ukrayna'yı beklediğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken iki taraftan da müzakere görüşmelerine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Rus heyeti Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştı." açıklamasında bulundu.

Rusya'nın müzakerelere başlamaya hazırlandığını belirten Peskov, "Varılan anlaşmalar doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer bazı kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel şehrine vardı. Bu müzakerelere Gomel'de başlamaya hazır olacağız." ifadesini kullandı.

Peskov "Rus tarafı Gomel'de müzakerelere başlamaya hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz." dedi.

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya, Ukrayna'ya Belarus bölgesinden saldırmasaydı Minsk'te görüşmeler mümkün olabilirdi" dedi.