VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Babası, Mete'nin yolunu açan hikayeyi anlattı 54. olunca şampiyonluğa karar verdi
Rusya'dan Biden'ın 'Putin yargılanmalı' sözlerine yanıt
İçişleri Bakanlığı İBB skandalını ortaya çıkardı
Bakan Karaismailoğlu 2053 hedeflerini açıkladı
Bakan Akar'dan tahliye açıklaması
Fransa Türkiye'yi 'yeşil ülkeler' listesine aldı
Tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89'a yükseldi
Çöl tozu, nefes darlığı, astım ve bronşiti tetikliyor
Türkiye'nin sertifikalı tohum üretimine Konya Ovası'ndan büyük katkı
Sırbistan ve Macaristan'da halkın önceliği istikrar
Ramazan'da reflü ve mide problemlerinden korunmanın 10 etkili yolu
Nisa bebekten acı haber!
Gelinlik giydi
YouTube mutluluğu
Zeynep'le ilk karşılaşma
Seda'nın Lucifer'ı
2 bölümlük konuk
‘Afara' geliyor
Aile iftarda
Oyunlarım unutuluyor filmlerim unutulmuyor
Zelenskiy 'Başka seçeneğim yok' diyerek duyurdu
SİHA'lar terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor!
Biz Ukraynalılar Ruslardan neden farklıyız?
Ramazanın vazgeçilmez içeceği meyan şerbeti
05 Nisan 2022 Salı 15:42:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 15:42:00

Kremlin'den Biden'ın "Putin yargılanmalı" çağrısına yanıt: Bu kabul edilemez

Kaynak: Reuters

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. ABD Başkanı Joe Biden'ın "Putin yargılanmalı" sözlerine Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Bu kabul edilemez" dedi.

Kremlin, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçları sebebiyle yargılanması gerek" açıklamalarına yanıt verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Biden'ın sözleri kabul edilemez ve değersiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların uygulanabileceğini farkında olduklarını dile getiren Peskov, "ABD'nin favori uygulamasında vazgeçmesi pek olası değil." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin görüşme ihtimaline ilişkin konuşan Peskov, "Rusya görüşme ihtimaline reddetmiyor. Ancak bu sadece belge üzerinde anlaşmaya varıldığında olur" dedi.

Peskov, müzakerelerin ilerleyişi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

BIDEN: BU BİR SAVAŞ SUÇUDUR

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada, Buça'daki görüntülere ilişkin "Bu bir savaş suçudur. Putin'de savaş suçlusudur. Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Biden, Ukrayna'da görülen vahşetin ardından Putin'e karşı savaş suçları ile ilgili dava açılması çağrısında da bulundu.

Etiketler : Joe Biden ABD RUSYA BUÇA PUTİN
Ayrılık sonrası Dubai morali

Ayrılık sonrası Dubai morali
Romantik tekli

Romantik tekli
Turne mutluluğu

Turne mutluluğu
'Nazar değmesin' istedikleri aşktan ilk kare

'Nazar değmesin' istedikleri aşktan ilk kare
Ayrılığa daha fazla dayanamadılar

Ayrılığa daha fazla dayanamadılar
Romantik Berk

Romantik Berk
Şahin'in oğlu ölümden döndü

Şahin'in oğlu ölümden döndü
Düğüne sporla hazırlık

Düğüne sporla hazırlık
Dijital dinlenme heyecanı

Dijital dinlenme heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER