Kremlin'den Ayasofya açıklaması: Başkan Erdoğan'ın açıklamaları tatmin ediciydi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşın bir dünya mirası olarak korunacağı ve isteyen herkesin buraya girebileceği yönünde Ankara’dan gelen açıklamaların kendilerini tatmin ettiğini söyledi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ayasofya'nın müze statüsünün iptal edilmiş olmasına ilişkin Rusya'da süren tartışmalar sorulduğunda şunları söyledi: "Başta Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) olmak üzere Türk meslektaşlarımızın, Ayasofya'nın korunacağı ve buraya erişimin açık olacağı yönündeki açıklamalarını duyduk. Bunlar bizim için tatmin ediciydi."

Peskov, Rusya'daki Ortodoksların Ayasofya'nın müze statüsünün iptal edilmesine verdiği "toplumsal tepkinin çok duygusal bir tepki olduğunu, zira burasının tüm Ortodokslar için kutsal olduğunu" da belirtti.

"Bununla beraber resmi kanallardan bunun Türkiye Cumhuriyeti'nin iç meselesi olduğunu pek çok defa söyledik. Buna karışamayız ve karışmak gibi bir planımız da yok" vurgusunu yapan Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: "Bizim için önemli olan bir UNESCO dünya mirası olarak Ayasofya'nın bugünkü haliyle korunması ve Türkiye'de giden herkes için erişime açık olması."