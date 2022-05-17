VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor
Fransa gıda krizini aşmak için Afrika'daki arazilere göz dikti
MEB matematik yaz okulları açacak
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bakan Nebati: Şimdiki hedefimiz enflasyonun ana sebeplerinden biri olan beklentileri düzeltmektir
Türkiye ile Cezayir 16 yıllık stratejik ortaklığı derinleştiriyor
Türkiye'nin bazı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek
İçişleri Bakanlığından 'Türkiye'nin göç politikasına' ilişkin videolu paylaşım
Türkiye'de bir ilk: Yeni sistem faaliyete girdi
İpek böcekçiliği yeniden canlandı
Kaybettiği kimliği hayatını kararttı
U.S. Polo Assn. ile “Sevdiklerinle Anı Paylaş”
Kremlin'den Avrupa'ya sert tepki
Almanya'dan Türkiye açıklaması
Bakan Soylu'dan provokasyonlara yanıt!
Savunmada büyük hamle!
Finlandiya'dan NATO açıklaması! Türkiye'ye uzlaşı mesajı
Nisa bebeğin annesi Ebru S. ikinci duruşmada tahliye oldu
Rus saldırılarında bombalanan Ukrayna'nın Pidgayne köyü harabeye döndü
Azerbaycan'da filmlendi
‘Gönül Dağı' Lyon'da
Setlere doktor engeli
Çocuk bakıyorum
Cem bu kez güldürmedi
17 Mayıs 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 18:00:00

Kremlin'den Avrupa'da dondurulan varlıkların Ukrayna için kullanılma ihtimaline "hırsızlık" tepkisi

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya, Avrupa'da dondurulan varlıkların Ukrayna için kullanılma ihtimalini "hırsızlık" olarak nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna için kullanılması ihtimaline tepki göstererek, "Bu doğrudan hırsızlık olur. Böyle bir karar yasa dışı, ölçüsüz olacaktır ve elbette uygun bir yanıt gerektirecektir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'da bazı siyasetçilerin, dondurulan Rusya Merkez Bankası varlıklarının Ukrayna için kullanılabileceğine dair açıklamalarını değerlendirdi.

Dondurulan Rusya Merkez Bankası varlıklarının Ukrayna için kullanılma ihtimaline dair kendilerine bir bilgi verilmediğini belirten Peskov, "Bu doğrudan hırsızlık olur. Böyle bir karar yasa dışı, ölçüsüz olacaktır ve elbette uygun bir yanıt gerektirecektir." ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna limanlarından tahıl taşıyan gemilerin çıkmasına dair konunun da gündemlerine geldiğini aktararak, "Ukrayna limanları yoğun bir şekilde mayınlı ve gemiler için son derece tehlikeli. Orada mayın temizleme operasyonu gerekiyor. Bu bölgelerde genel olarak seyrüsefer tehlikesi çok yüksek." dedi.

Etiketler : Dmitriy Peskov Ukrayna limanları Rusya Merkez Bankası
Harbiye sezonunu açtı

Harbiye sezonunu açtı
'36 benden' dayatmasını kabul etmiyor

'36 benden' dayatmasını kabul etmiyor
Yazın çalışacak

Yazın çalışacak
Sadece 5 bölüm çekebildiler

Sadece 5 bölüm çekebildiler
hapsi istendi

hapsi istendi
Ferrari'den tramvay'a transfer!

Ferrari'den tramvay'a transfer!
Caz rüzgarı

Caz rüzgarı
Senin rakibin Topaloğlu

Senin rakibin Topaloğlu
Eşinin soyadını sildi

Eşinin soyadını sildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX