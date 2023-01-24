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"Ukrayna'ya Leopard sevkiyatı Almanya-Rusya ilişkilerinde iz bırakır"
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24 Ocak 2023 Salı 14:20:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 14:20:00

Kremlin: Ukrayna'ya Leopard sevkiyatı Almanya-Rusya ilişkilerinde iz bırakır

Kaynak: AA

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya "Leopard" tankı göndermesi halinde Almanya ile ilişkilerin olumsuz yönde etkileneceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya olası tank sevkiyatını değerlendirdi.

Rusya ile Almanya arasındaki ilişkilerin halihazırda oldukça düşük bir seviyede olduğuna işaret eden Peskov, "Almanya, diğer Avrupa Birliği ülkeleri veya NATO ile somut görüşmeler yapılmıyor." ifadesini kullandı.

Almanya'nın Ukrayna'ya olası tank sevkiyatının yine de ilişkileri olumsuz yönde etkileyeceğinin altını çizen Peskov, "Bu tür bir sevkiyat Rusya-Almanya ilişkilerinin geleceği için iyiye işaret etmiyor. Şüphesiz ki bu durum, ilişkilerin geleceğine yönelik kaçınılmaz bir iz bırakır." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tanklarının sevkiyatına yakında onay verebileceğini söyledi.

Polonya ve Finlandiya gibi Avrupalı müttefikler de Ukrayna'ya bu tankları göndermeye hazır olduklarını ve Berlin'in onayını beklediklerini ifade etmişti.

Etiketler : dmitriy peskov ukrayna almanya rusya leopard
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