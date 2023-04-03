Kremlin: St. Petersburg şehrindeki patlama bir terör eylemi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün, St. Petersburg şehrindeki bir kafede meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Patlamada, "Vladlen Tatarskiy" takma ismiyle bilinen Rus blogger Maksim Fomin'in hayatını kaybettiğini aktaran Peskov, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Peskov, "Elbette, bu bir terör eylemi. Bu terör eyleminin planlaması sürecinde Ukrayna istihbaratının yer aldığına dair bilgiler var. Büyük ihtimal, Fomin'in suikastı ve terör eylemi arkasında Kiev rejimi var." ifadelerini kullandı.

Başkent Moskova'da Ağustos 2022'de gerçekleşen bombalı saldırıda Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın da hayatını kaybettiğini anımsatan Peskov, söz konusu suikastın arkasında da Ukrayna'nın olduğunu belirtti.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Rusya Sağlık Bakanlığı, patlamada yaralanan kişi sayısının 32'ye çıktığını duyurdu.

Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında şüpheli Darya Trepova'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı da Trepova'nın ifadesine yönelik görüntü yayınladı. Trepova, içinde patlayıcı bulunan heykelciği kafeye getirdiğini itiraf etti.

Trepova'nın, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine karşı geçen yıl düzenlenen protesto gösterilerine katıldığı belirtiliyor.

Dün, Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki kafede meydana gelen patlamada, Rus blogger Maksim Fomin hayatını kaybetmişti.