17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:35:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:35:00
Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son buldu, şartlar uygulanır uygulanmaz geri dönülecek
Kaynak: AA
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Kremlin Sözcüsü Peskov, "Tahıl anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek." dedi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, "Tahıl anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek." dedi.
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- Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son buldu, şartlar uygulanır uygulanmaz geri dönülecek