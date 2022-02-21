Putin ve Biden görüşecek mi?

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21 Şubat 2022 Pazartesi 13:23:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 13:50:00

Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ve Biden görüşmesine dair somut bir plan yok

Kaynak: IHA/AA

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi konusunda henüz somut bir plan olmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında görüşme ihtimalinin olup olmadığına dair soruya yanıt veren Peskov, "Hayır, henüz bu konuda somut bir plan yok. Dışişleri Bakanları düzeyinde temasların sürdürülmesi yönünde bir anlayış var. Dışişleri Bakanımız Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı arasında bu hafta bir görüşme planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Peskov görüşme planının Putin ve Biden'ın kararına bağlı olduğunu ifade ederek, "Eğer liderler uygun görürse böyle bir zirvenin yapılması mümkün. Karar alınması her an mümkün olabilir" dedi.

"DURUM GERÇEKTEN SON DERECE GERGİN"

ABD tarafının Rusya'daki ABD vatandaşlarına yönelik açıklamada, terör saldırıları ihtimali ve toplu alanlardan uzak durulması çağrısı yapılmasını yorumlayan Peskov, "Diplomatik misyonlar tarafından benzer açıklamalar yapılıyor. Şu anda ABD istihbarat servislerine terör saldırıları konusunda bir ihbar olup olmadığını araştırıyoruz. Şu anda, böyle ihbarların olup olmadığından haberdar değilim" açıklamasını yaptı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi'nde Kiev askerleri ve ayrılıkçı milisler arasında çatışmaların şiddetlendiğini söyleyen Peskov, "Durum gerçekten son derece gergin ve şu ana kadar tansiyonun düştüğüne dair işaretler görmüyoruz. Provokasyonlar ve bombardımanlar yoğunlaşıyor, tabii ki bu çok derin endişelere yol açıyor" dedi.

BİDEN VE PUTİN, AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN DÜZENLENECEK ZİRVEDE GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'nın güvenliği ve istikrarına ilişkin düzenlenecek bir zirvede bir araya gelecek.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Biden ve Putin ile telefonda görüştüğü ifade edildi.

Macron'un ilgili tarafların katılımıyla Biden ile Putin arasında Avrupa'nın güvenliği ve istikrarına ilişkin bir zirve düzenlenmesini önerdiği ifade edilen açıklamada, iki liderin bu zirve önerisini kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, zirvenin içeriğinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında 24 Şubat'ta yapılacak görüşmede hazırlanacağı aktarıldı.

Bu zirvenin düzenlenebilmesi için Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Macron'un tüm taraflarla görüşmelerin içeriğine hazırlanmaya çalışacağı kaydedildi.

Etiketler : Dmitriy Peskov ABD RUSYA PUTİN BİDEN
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