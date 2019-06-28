Kremlin Sözcüsü Peskov: (Putin-Trump görüşmesi) Türkiye hakkında da konuştular

  • Bist 100
    96.515
  • Dolar
    5,7852
  • Euro
    6,5914
  • Altın
    262,5721
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kovboy şapkalı kapkaç! Genç kız şoka girdi Kovboy şapkalı kapkaç! Genç kız şoka girdi
Antep kurabiyesi coğrafi işaret olarak tescillendi Antep kurabiyesi coğrafi işaret olarak tescillendi
Görüntüsü çirkin balık iskorpiteye vatandaşlardan yoğun ilgi Görüntüsü çirkin balık iskorpiteye vatandaşlardan yoğun ilgi
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Küçükçekmece'de korkutan yangın Küçükçekmece'de korkutan yangın
Orman yangınında yürek sızlatan görüntü Orman yangınında yürek sızlatan görüntü
Sinop'ta tedavisi yapılan karaca, GPS takılıp doğaya salındı Sinop'ta tedavisi yapılan karaca, GPS takılıp doğaya salındı
Meteoroloji'den tüm Türkiye için sağanak uyarısı Meteoroloji'den tüm Türkiye için sağanak uyarısı
Çin ve Rusya'dan flaş dolar hamlesi! Çin ve Rusya'dan flaş dolar hamlesi!
28 Haziran reyting sonuçları! Her Yerde Sen mi, Hercai mi, Survivor Türkiye - Yunanistan mı kim birinci? 28 Haziran reyting sonuçları! Her Yerde Sen mi, Hercai mi, Survivor Türkiye - Yunanistan mı kim birinci?
İran-ABD gerilimi üzerine BAE'nin Yemen’deki güçlerini azalttığı iddia edildi İran-ABD gerilimi üzerine BAE'nin Yemen’deki güçlerini azalttığı iddia edildi
Galatasaray'ın istediği Falcao, Beckham'ın sahip olduğu kulübe gidiyor Galatasaray'ın istediği Falcao, Beckham'ın sahip olduğu kulübe gidiyor
2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da kapılarını açtı 2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da kapılarını açtı
Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da biri gazeteci 10 Filistinliyi yaraladı Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da biri gazeteci 10 Filistinliyi yaraladı
"Yavuz" telaşlandırdı: Rumlar Doğu Akdeniz'de gerçek mermilerle tatbikat yapacak "Yavuz" telaşlandırdı: Rumlar Doğu Akdeniz'de gerçek mermilerle tatbikat yapacak
LGS'de tam puan alan öğrencilere İstanbul Valisi Yerlikaya'dan ödül LGS'de tam puan alan öğrencilere İstanbul Valisi Yerlikaya'dan ödül
Fenerbahçeli Tolgay Arslan ve Çaykur Rizesporlu Musa Çağıran askerlik görevini tamamladı Fenerbahçeli Tolgay Arslan ve Çaykur Rizesporlu Musa Çağıran askerlik görevini tamamladı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi: İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi seçenekler arasında İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi: İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi seçenekler arasında
Taraftar, Gümüşhanespor başkanlığına aday oldu Taraftar, Gümüşhanespor başkanlığına aday oldu
İngiltere yeni başbakanını seçmeye hazırlanıyor İngiltere yeni başbakanını seçmeye hazırlanıyor
Kırkpınar’da 3 ton zeytinyağı kullanılacak Kırkpınar’da 3 ton zeytinyağı kullanılacak
İş adamının cenazesinde 'helallik' şoku! Mağdur olduklarını söyleyip haklarını helal etmediler İş adamının cenazesinde 'helallik' şoku! Mağdur olduklarını söyleyip haklarını helal etmediler
Annesini başka bir otomobil içinde görünce dehşet saçtı! Annesini başka bir otomobil içinde görünce dehşet saçtı!
Iğdır'da 4 bin paket kaçak tütün çubuğu ele geçirildi Iğdır'da 4 bin paket kaçak tütün çubuğu ele geçirildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Haziran 2019 15:32 | Cuma

Kremlin Sözcüsü Peskov: (Putin-Trump görüşmesi) Türkiye hakkında da konuştular

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın G20 Liderler Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede Suriye’yi ele aldıklarını belirterek, "İki lider uluslararası ilişkileri, Suriye’yi ve İdlib’deki durumu görüştü. Bu bağlamda Türkiye hakkında da konuştular." dedi.

Peskov, Putin ile Trump‘ın Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bugün gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İki liderin uluslararası meseleleri istişare ettiklerini anlatan Peskov, “Putin ve Trump uluslararası ilişkileri ve ticareti ele aldılar. Suriye’yi ve İdlib’deki durumu da görüştüler. Bu bağlamda Türkiye hakkında da konuştular.” ifadelerini kullandı.

Görüşmede Çin’e ilişkin gelişmelerin de ele alındığını belirten Peskov, “Ayrıca silahsızlanma ve stratejik istikrara yönelik konular da detaylıca ele alındı.” dedi.

İki liderin karşılıklı müzakerelerin devam etmesi konusunda anlaştığına işaret eden Peskov, “Ele alınan konular Rus ve ABD’li dışişleri bakanları ve hazine yetkilileri arasında devam edecek.” diye konuştu.

AA

Rumlardan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon
"Türkiye'nin dış politikada sesi daha güçlü çıkıyor"
MİT tırlarının durdurulması davasında FETÖ'ye ceza yağdı
İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve yardımcıları istifasını açıkladı
Emekliye her ay enflasyon farkı! Memur ve emekliye toplu sözleşme müjdesi!
Kadın subay adayı komando kursunun birincisi oldu
Evladını canice katletmişti... Katil babanın ifadesi kan dondurdu
Kamuya binlerce personel alınacak! İşte başvuru tarihi ve detayları
'Fenerbahçe'de oynamak isterim' dediği iddia edilen Lucas Lima'nın menajerinden açıklama
1 yıl önce boşandığı eşine pusu kurarak sokak ortasında öldürdü
Yıllık izinlerle ilgili bilinmeyenler! Çalışanlar dikkat!
Gizli kamera dehşeti ortaya çıkardı... ABD'de hayvanlara böyle eziyet ediyorlarmış
Efsane geri dönüyor! Bakan Turhan açıkladı
Tehditleri Türkiye için boş laf!
FETÖ elebaşına övgüler dizmişti... Sözde 'sanatçı' konser için Türkiye'de!
Taksicilere operasyon: 25 şüpheliye gözaltı kararı
Ünlü isim hayatını kaybetti
Son dakika... Turist sayısında büyük artış!
4 il sıraya girdi! 2 milyar Euro'luk dev yatırım
Lucescu'ya çirkin hareket, muhabirler son anda önledi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ