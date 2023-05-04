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04 Mayıs 2023 Perşembe 13:38:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 13:38:00

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kremlin'e yapılan İHA saldırıları nedeniyle ABD'yi suçladı

Kaynak: AA

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'e insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılar nedeniyle ABD'yi suçlayarak “Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev'de değil Washington'da alındığını biliyoruz. Kiev kendisine söyleneni yapıyor.” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Kremlin'e Ukrayna'nın yaptığı belirtilen İHA saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Amerikalı ve Ukraynalı bazı yetkililerin, saldırıların "düzmece" olabileceğine yönelik açıklamalarına tepki gösteren Peskov, "ABD ve Ukrayna'daki bu saldırıyı inkar etmeye yönelik girişimler son derece gülünç." ifadesini kullandı.

Peskov, saldırıların arkasında ABD'nin bulunduğunu vurgulayarak "Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev'de değil Washington'da alındığını biliyoruz. Kiev kendisine söyleneni yapıyor." dedi.

Saldırı hedeflerinin ABD tarafından Ukrayna'ya iletildiğini savunan Peskov, "Kiev, saldırı araçlarının seçimi konusunda da her zaman özgür değil. Bu da genellikle okyanus ötesinden belirleniyor. Bu durumun çok iyi farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya müdahil olmaması gerektiğini vurgulayan Peskov, "Washington'ın bizim bunu bildiğimizi anlamasını ve çatışmaya bu şekilde doğrudan müdahil olmanın ne kadar tehlikeli olduğunun farkında olmasını sağlamak çok önemli." ifadesini kullandı.

Rusya'nın saldırılara vereceği yanıtla ilgili ayrıntıya giremeyeceğini belirten Peskov, "Her halükarda, ülkemizin çıkarları doğrultusunda düşünülmüş, atılacak uygun adımlardan bahsedebiliriz." dedi.

Peskov, saldırıların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Kremlin'deki ofisinde çalışacağı bilgisini paylaşarak 9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'da düzenlenecek geçit töreninde de hitabını gerçekleştireceğini söyledi.

Etiketler : dimitriy peskov kremlin iha daldırıları terör
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