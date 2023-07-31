VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Afganistan'da mayın ve patlamamış mühimmat krizi: Son 1 yılda 900 kişi öldü
Denizli'de terör örgütü 5 FETÖ üyesi yakalandı
SGK duyurdu: Borç yapılandırmalarının son ödeme tarihi uzatıldı
Meteoroloji, Marmara Bölgesi için tarih verdi: Sıcaklıklar yeniden geliyor!
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye, yasa dışı silah ticareti çağrısı
Lübnan'daki mülteci kampında yaşanan olaylarda ölü sayısı 9'a yükseldi
31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:30:00

Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev rejimi, terörist saldırı taktikleri kullanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil yapılara saldırılar düzenlediğini belirterek “Bu saldırılar, başarısızlıklarından doğan çaresizlik hamleleri. Kiev rejimi, terörist saldırı taktikleri kullanıyor.” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın cephedeki başarısızlıklarından ötürü Rusya'daki sivil yapılara saldırılar düzenlediğini belirterek "Bu saldırılar, başarısızlıklarından doğan çaresizlik hamleleri. Kiev rejimi, terörist saldırı taktikleri kullanıyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da, gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın, Suudi Arabistan'da Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yapılması planlanan toplantıyı takip edeceğini aktaran Peskov, "Kiev rejiminin şu anki yaklaşımıyla bir barış anlaşmasına varmak mümkün mü? Cevap açıkça hayır. Bunun için gerekli şartlar mevcut değil. Kiev rejimi, yalnızca Batı'nın Rusya'ya karşı savaşında bir araç olarak kullanıldığı sürece barış istemiyor ve isteyemez." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın karşı saldırısını sürdürdüğünü ancak herhangi bir başarı sağlayamadığını belirten Peskov, "Kiev başarılı olamıyor ve çok ama çok zor durumdalar. Özel askeri operasyon devam ediyor. Ukrayna karşı saldırısının Kiev'de tasarlandığı şekilde ilerlemediği açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Rusya'nın çeşitli bölgelerine yapılan saldırıların "terör eylemi" olduğunu vurgulayarak "Bu saldırılar, başarısızlıklarından doğan çaresizlik hamleleri. Kiev rejimi, terörist saldırı taktikleri kullanıyor. Bu mide bulandırıcı ve buna karşı savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Nijer'deki darbeye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Peskov, "Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Ülkede hukukun üstünlüğünün hızlı bir şekilde yeniden tesis edilmesinden, itidalden yanayız ve elbette Nijer'in anayasal düzene geri dönmesini istiyoruz." dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya dün insansız hava aracıyla yapılan saldırıda, gökdelenlerin bulunduğu Moskova City bölgesinde bir bina hasar alırken, 28 Temmuz'da Rostov bölgesine düşen roket nedeniyle de 10 kişi yaralanmıştı.

Etiketler : rusya ukrayna saldırı terörist
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
30 yıllık repertuar

30 yıllık repertuar
Bodrum performansı

Bodrum performansı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX