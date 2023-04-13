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13 Nisan 2023 Perşembe 16:10:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 16:10:00

Kremlin Sözcüsü Peskov: Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak

Kaynak: AA

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz'in kıyıdaş devletler için "işbirliği denizi" olarak kalması gerektiğini belirterek, “Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak.” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın "Karadeniz, Baltık Denizi gibi bir NATO denizi olmalıdır." açıklamasını gazetecilere değerlendirdi.

Karadeniz'in müşterek bir deniz olduğuna işaret eden Peskov, "Karadeniz, tüm kıyıdaş devletler için müşterek bir denizdir. Bir işbirliği, etkileşim ve güvenlik denizi olmalıdır. Ayrıca bölünmez bir güvenliği olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kuleba'nın açıklamalarının çelişkiler barındırdığını kaydeden Peskov, "Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak." dedi.

Etiketler : karadeniz rusya ukrayna nato

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