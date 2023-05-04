Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov: (İHA saldırıları) Kiev kendisine söyleneni yapıyor
Kaynak: AA
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Kremlin'e İHA saldırılarına ilişkin, "Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev'de değil Washington'da alındığını biliyoruz. Kiev kendisine söyleneni yapıyor” dedi.
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Kremlin'e İHA saldırılarına ilişkin, "Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev'de değil Washington'da alındığını biliyoruz. Kiev kendisine söyleneni yapıyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
- Peskov: (İHA saldırıları) Kiev kendisine söyleneni yapıyor
- Sudan ordusu, ateşkesin bir hafta uzatılmasını öneren IGAD girişimini kabul etti
- Peru ülkedeki belgesiz göçmenlerin sınır dışı edileceğini duyurdu
- Texas'ta 5 kişinin katledildiği olayın şüphelisi yakalandı
- Ukrayna: Rusya'nın bugün Herson'a saldırılarında 21 kişi öldü, 48 kişi yaralandı
- Filistin'e ait ticari kurumlara "son yılların en büyük siber saldırıları" düzenlendi