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Peskov: (İHA saldırıları) Kiev kendisine söyleneni yapıyor
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04 Mayıs 2023 Perşembe 13:38:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 13:38:00

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov: (İHA saldırıları) Kiev kendisine söyleneni yapıyor

Kaynak: AA

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Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Kremlin'e İHA saldırılarına ilişkin, "Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev'de değil Washington'da alındığını biliyoruz. Kiev kendisine söyleneni yapıyor” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Kremlin'e İHA saldırılarına ilişkin, "Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev'de değil Washington'da alındığını biliyoruz. Kiev kendisine söyleneni yapıyor" dedi.

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Etiketler : dimitriy peskov kremlin iha daldırıları terör
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