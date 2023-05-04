Peskov: (İHA saldırıları) Kiev kendisine söyleneni yapıyor

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov: (İHA saldırıları) Kiev kendisine söyleneni yapıyor

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Kremlin'e İHA saldırılarına ilişkin, "Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev'de değil Washington'da alındığını biliyoruz. Kiev kendisine söyleneni yapıyor" dedi.

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