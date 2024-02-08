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08 Şubat 2024 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 14:00:00

Kremlin: Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihi henüz belirlenmedi, hazırlık süreci devam ediyor

Kaynak: AA

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihinin henüz belirlenmediğini belirterek, "Ziyaret konusunda mutabık kalındı, hazırlık süreci devam ediyor. Bu ziyareti bekliyoruz." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Tarih henüz belirlenmedi. Ziyaret konusunda mutabık kalındı, hazırlık süreci devam ediyor. Bu ziyareti bekliyoruz." dedi.

Peskov, ziyaret tarihinin Rusya'da mart ayında yapılacak devlet başkanı seçimi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çalışma programı dikkate alınarak belirleneceğini kaydederek, "Tarih kesinleştiğinde ortaklarımızla duyuracağız." ifadesini kullandı.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden canlandırılması konusuna değinen Peskov, bu anlaşmadaki Rusya ile ilgili kısmın uygulanmadığına dikkati çekerek, "Tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması için şu anda herhangi bir neden yok." şeklinde konuştu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan vladimir putin türkiye ziyaret dmitriy peskov
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