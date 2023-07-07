VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Arnavutluk'tan Kosova'ya destek: Kosova'nın çıkarlarını koruduğumuz bir sır değil
Çin'den, ABD ile ortaklıkta "gerekli şartlar" koşulu
Memur maaşında artış ile vergi düzenlemelerini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
İletişim Başkanlığı, "Bakan Şimşek KKM'yi eleştirdi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'da
Ürdün'den Filistin direnişine destek
07 Temmuz 2023 Cuma 13:37:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 13:37:00

Kremlin: Putin ve Erdoğan arasında görüşme olabilir

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ve Erdoğan arasında görüşme olabilir. Ancak tarih belli değil. Erdoğan ve Zelenskiy görüşmesinin sonuçlarını yakından takip edeceğiz" denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre içinde görüşebileceğini ancak henüz tarihin kesinleşmediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, bugün İstanbul'a gelecek.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.

Etiketler : kremlin dmitry peskov recep tayyip erdoğan vladimir putin
Senfonik konser

Senfonik konser
Nişanladılar

Nişanladılar
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
Güneş alerjisi oldu

Güneş alerjisi oldu
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
İtalya tatiline vize engeli

İtalya tatiline vize engeli
Helallik istedi

Helallik istedi
Kerem Bürsin gönülleri fethetti

Kerem Bürsin gönülleri fethetti
Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor

Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX