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12 Şubat 2022 Cumartesi 00:28:00 - Güncelleme:12 Şubat 2022 Cumartesi 00:29:00

Kremlin: Putin ile Biden telefonda görüşecek

Kaynak: AA

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden arasında 12 Şubat akşamı için telefon görüşmesinin planlandığını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bu akşam için telefon görüşmesinin planlandığını duyurdu.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Biden görüşmesini ABD tarafının istediğini belirterek, Moskova zamanı ile 12 Şubat'ta akşam saatlerinde görüşmenin planlandığını ifade etti.

ABD'NİN ASKER SEVKİYATINA TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Rus basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin Polonya'ya yeni asker sevkiyatı yapacak olmasına tepki göstermişti.

"Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor. Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar.

Beyaz Saray'daki Rusya histerisi her zamankinden daha açık şekilde kendini gösterdi. Anglo-Saksonlar'ın savaşa ihtiyacı var, provokasyon, dezenformasyon ve tehdit etmek onların sorunlarını çözmek için başvurdukları favori metodu."

ABD POLONYA'YA 3 BİN İLAVE ASKER GÖNDERİYOR

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması üzerine Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderilmesi talimatı vermişti.

"AMERİKALILAR VE RUSLAR BİRBİRİNE ATEŞ AÇARSA BU DÜNYA SAVAŞI OLUR"

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki Amerikalıların ülkeyi derhal terk etmesi çağrısı yapmıştı.

Biden, tahliye için bu ülkeye asker göndermeyeceklerinin altını çizmiş ve "Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarlarsa bu bir dünya savaşı olur." demişti.

MACRON'LA DA GÖRÜŞECEK

Peskov, aynı gün Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefon görüşmesi planladığını da açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Putin ile krizi ele almak üzere yakın zamanda bir telefon görüşmesi yapacağını belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron 8 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmiş, Macron ertesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Macron'un Ukrayna ziyaretinden sonra Putin ile telefon görüşmesi yapması planlanıyordu.

Etiketler : Macron abd ukrayna rusya
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