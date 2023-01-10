VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Boynu kanepeye sıkışmış halde bulunan çocuk hastanede öldü
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Teknik çalışma bitti
Terör örgütü DEAŞ'ın para transferi ağına darbe
YÖK ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor
"Türkiye ile Güney Afrika arasındaki işbirliğinin geleceği parlak"
Çoruh Nehrinde Yeşilbaşlı ördek zamanı
İsrail'de yeni hükümetin Meclis'teki ilk icraatı işgal yasasını geçirmek oldu
Dersimiz: Burma kadayıf yapımı
Miras kedilere kameralı takip
ABD Donanması: İran'dan Yemen'e gönderilen 2 binden fazla kalaşnikof tüfek ele geçirdik
Alman BioNTech, İngiliz yapay zeka girişimi InstaDeep'i satın alıyor
Kremlin: KGAÖ, Ermenistan'ın tatbikat kararıyla ilgili tutumunu netleştirecek
İİT, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerini görüşmek üzere olağanüstü toplandı
Şentop'tan başörtüsü teklifine ilişkin açıklama
‘Ayrılık yok' paylaşımı
85 bin liralık avize
Televizyon dizileri düşüşte
"Esnaf ve sanatkarlarımıza gerekli desteği sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz"
Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde hayatını kaybedenlerin kanında yeniden inceleme yapılacak
Akşam Gazetesi Future&Trends dergisi 18. yılını taçlandırıyor!
2022'de emekli olanlara yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek
Topkapı Sarayı'ndaki 165 yıllık Mecidiye Köşkü ilk kez ziyarete açılacak
TFF'de düzenli VAR eğitimi başladı
10 Ocak 2023 Salı 17:30:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 17:30:00

Kremlin: KGAÖ, Ermenistan'ın tatbikat kararıyla ilgili tutumunu netleştirecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (KGAÖ) bu yıl içinde Ermenistan'da ortak askeri tatbikat düzenleyemeyeceği açıklaması yapan Erivan'ın tutumunun ayrıntılarının netleştirileceğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 2023 yılında KGAÖ'nün ülke topraklarında tatbikat yapılmasını uygun bulmadığı açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu açıklamanın Paşinyan tarafından yeni yapıldığına dikkati çeken Peskov, "KGAÖ'den meslektaşlarımın temasa geçeceğini düşünüyorum. Onlar Ermenistan'ın tutumunun ayrıntılarını netleştirecekler." ifadelerini kullandı.

Peskov, her halükarda Ermenistan'ın Rusya'nın yakın müttefiki olduğuna işaret ederek, "Şu anda çok zor konular da dahil olmak üzere diyaloğu sürdüreceğiz." dedi.

KGAÖ BAŞKA BİR ÜLKEDE TATBİKAT İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan, KGAÖ Ortak Karargahı Sözcüsü Vladislav Şçegrikoviç, yaptığı açıklamada, örgütün bu yıl Ermenistan'da değil, başka bir üye ülkede tatbikat yapılması için çalışma başlattığını bildirdi.

Şçegrikoviç, "KGAÖ Ortak Karargahı şu anda diğer üye devletlerin topraklarında böyle bir tatbikat yapma olasılığı hakkında öneriler geliştiriyor." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Kara Kuvvetlerinin bu yıl içinde Ermenistan topraklarında KGAÖ Barış Gücü birliklerinin yapmasını planladığı "Sarsılmaz Kardeşlik-2023" tatbikatında görev alacağını duyurmuştu.

Ancak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Ermenistan Savunma Bakanlığı, KGAÖ Karargahını mevcut durumda Ermenistan'da tatbikat yapmayı uygun bulmadığımız hususunda yazılı olarak bilgilendirdi. Ermenistan'da bu tatbikat en azından bu yıl yapılmayacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

Etiketler : ermenistan kgaö dmitriy peskov
Sahte olduğu ortaya çıktı

Sahte olduğu ortaya çıktı
İDOB'la AKM sahnesinde

İDOB'la AKM sahnesinde
14 Şubat'ta 700 bin TL'lik sahnelere dönüş

14 Şubat'ta 700 bin TL'lik sahnelere dönüş
68 liralık kahve isyanı

68 liralık kahve isyanı
Enerjik Keremcem

Enerjik Keremcem
Birce Akalay aşk iddialarını yalanladı: Serdar dostum sevgilim değil

Birce Akalay aşk iddialarını yalanladı: Serdar dostum sevgilim değil
Sanat aşkına

Sanat aşkına
Baba özlemi dinmiyor

Baba özlemi dinmiyor
Şaşırtan final kararı

Şaşırtan final kararı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX