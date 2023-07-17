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17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:05:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:05:00

Kremlin duyurdu: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması askıya alındı

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Kremlin, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın bugünden itibaren askıya alındığını belirterek, öne sürülen şartların yerine getirilmesi halinde anlaşmanın yeniden yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'na katılımının bugün itibariyle sona erdirildiğini duyurdu.

Kremlin'den Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tahıl Koridoru Anlaşması bugünden itibaren askıya alındı. Öne sürdüğümüz koşullar yerine getirililrse yeniden yürürlüğe girecek."

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tahıl Anlaşması'nın uzatılmayacağı konusunda Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'i bilgilendirdi.

BM ve Türkiye'nin öncülüğünde 2022 Temmuz ayında uygulamaya giren Tahıl Anlaşması, Ukrayna'daki savaşın bir küresel gıda krizi yaratmasının önüne geçmeyi hedeflemişti.

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