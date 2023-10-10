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10 Ekim 2023 Salı 15:30:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 15:30:00

Kremlin: İsrail-Filistin çatışmasının çözümü için çaba göstermeye devam edeceğiz

Kaynak: AA

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail-Filistin çatışmasına çözüm bulunması konusunda Rusya'nın çaba göstermeye devam edeceğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusların, Filistinlilerle köklü tarihi bağları olduğunu ve temasların sürdüğünü belirten Peskov, "Yüksek düzey de dahil olmak üzere farklı düzeylerdeki temaslardan bahsediyoruz. Ancak aynı zamanda İsrail devleti ile ilişkilerimiz var. Bu devletle çok ortak noktamız var, her şeyden önce bu devlette yaşayan çok sayıda yurttaşımız bizi birleştiriyor." ifadesini kullandı.

Peskov, bu sebeplerle Rusya'nın, çatışmanın her iki tarafıyla ilişkilerini sürdürdüğünü vurgulayarak "Ne yazık ki, son dönemdeki uygulamaların da gösterdiği gibi, çözüme zemin arayan ve çok etkili çalışmayan çok az formatta yer alıyoruz. Ancak yine de çözüm yollarının bulunmasına yardım etme konusunda üzerimize düşeni yapmaya ve çaba göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Rusya'yı ziyaretini önceden planladığını ancak ziyaret tarihinin henüz kesinleşmediğini bildirdi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Etiketler : dmitriy peskov israil filistin
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