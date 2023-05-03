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03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:06:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:06:00

Kremlin duyurdu: Ukrayna Putin'e suikast girişiminde bulundu

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Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında, "Ukrayna dün akşam Kremlin'i İHA ile vurmaya çalıştı. Bunu planlı terör saldırısı ve Putin'i öldürme girişini olarak değerlendiriyoruz" denildi. Ukrayna dün akşam Kremlin'i İHA ile vurmaya çalıştı. Saldırı girişimde 2 İHA kullanıldı

Ukrayna dün akşam Kremlin'i İHA ile vurmaya çalıştı. Saldırı girişimde 2 İHA kullanıldı.

Rusya Savunma sistemi İHA'ları etkisiz hale getirdi. İHA parçaları binaya zarar vermedi.

Bunu planlı terör saldırısı ve Putin'i öldürme girişimi olarak değerlendiriyoruz. Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz.

Etiketler : Ukrayna Kremlin İHA
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