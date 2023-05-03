Ukrayna, insansız hava araçları ile Kremlin'e saldırı girişimde bulundu

Ukrayna dün akşam Kremlin'i İHA ile vurmaya çalıştı. Saldırı girişimde 2 İHA kullanıldı.

Rusya Savunma sistemi İHA'ları etkisiz hale getirdi. İHA parçaları binaya zarar vermedi.

Bunu planlı terör saldırısı ve Putin'i öldürme girişimi olarak değerlendiriyoruz. Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz.