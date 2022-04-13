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13 Nisan 2022 Çarşamba 17:48:00 - Güncelleme:13 Nisan 2022 Çarşamba 17:48:00

Kremlin: Biden'ın 'soykırım' suçlaması kabul edilemez

Kaynak: AA

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik Ukrayna'da "soykırım" suçlamasının durumu çarpıtmaya yönelik ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da yakalanan Rusya yanlısı ana muhalefet partisinin lideri Viktor Medvedçuk'un Ukraynalı esir askerlerle değiştirilmesi hususuna değinen Peskov, Medvedçuk'un Rus vatandaşı olmadığını hatırlattı.

Peskov, söz konusu siyasetçinin Ukrayna'daki savaş ile ilgisi olmadığını belirtti.

Medvedçuk'un bu değişim sürecine katılmayı isteyip istemediğini de bilmediklerini kaydeden Peskov, "İfade özgürlüğünü bu kadar önemseyen ve siyasi nedenlerle bir kişiye zulmün mümkün olmayacağından bahseden Avrupalı politikacılara da çağrıda bulunuyoruz. Medvedçuk'un kaderini kuşkusuz takip edeceğiz." dedi.

Peskov, Medvedçuk'un Rusya ile hiçbir perde arkası ilişkisi olmadığını dile getirdi.

BİDEN: PUTİN UKRAYNA'DA "SOYKIRIM" YAPTI

Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri için "soykırım" iddiasında bulunmasına tepki gösteren Peskov, "Durumu çarpıtmaya yönelik bu tür girişimleri kabul edilemez buluyoruz. Üstelik bu, modern ve yakın tarihte malum işler yapmış bir ülke olan ABD için pek kabul edilebilir bir durum değildir." diye konuştu.

Peskov, Ukrayna ile sürdürülen görüşmelerde Rusya'nın müzakere heyeti başkanı Vladimir Medinskiy'in son günlerde sessiz olmasıyla ilgili, "Bilgiler geldikçe ve durumlar ortaya çıktıkça açıklamalar yapılır. Şu anda söylenecek bir şey yok. Medinskiy bu yönde çok sıkı çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Japonya'nın AUKUS'a resmi olmayan daveti ile ilgili süreçleri çok dikkatli takip ettiklerini kaydeden Peskov, bu tür ittifakların geniş bir bölgenin istikrar ve güvenliğini sağlayacak amaçta olmadığını ifade etti.

Etiketler : Dmitriy Peskov Ukrayna Peskov Rusya Soykırım
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