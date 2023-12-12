Kremlin: Batı'nın milyarlarca dolar desteği Ukrayna'ya sahada başarı getirmez
Kaynak: AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolar desteğin, çatışma sahasında Kiev'in başarıya ulaşmasına yardımcı olmadığını herkesin anlaması gerektiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Batı'nın Ukrayna'ya yardımları konusunda değerlendirmede bulundu.
Rusya'nın Kiev'e yardım sürecini çok iyi anladığını belirten Peskov, "Herkesin, Ukrayna'ya pompalanan on milyarlarca doların çatışma sahasında herhangi bir başarıya ulaşmasına yardımcı olmadığını anlaması önemli." ifadelerini kullandı.
Batı'nın Ukrayna'nın ekonomisine göndermek istediği on milyarlarca doların da "aynı fiyaskoya mahkum olacağını" dile getiren Peskov, bütün bunların hem çatışma alanındaki durumu hem de Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunun gidişatını değiştirmeyeceğini" ifade etti.
Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesini dikkatlice takip edeceklerine de dikkati çekti.
- İşgalci İsrail'den kuşatıp bombaladığı hastaneye baskın
- Bölgede tansiyon yüksek! Lübnan-İsrail sınırında çatışma
- Araştırma: Avrupa'dan 776 finans kuruluşu yasa dışı yerleşimlerdeki İsrail şirketlerini destekliyor
- Kremlin: Batı'nın milyarlarca dolar desteği Ukrayna'ya sahada başarı getirmez
- İsrail konusunda 'yalnız kaldığı' eleştirisine ironik yanıt
- ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'dan uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı kabul etti