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25 Temmuz 2023 Salı 16:00:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 16:00:00

Kremlin: Batı, Rusya ile zirve düzenlememeleri için Afrika ülkelerine baskı yapıyor

Kaynak: AA

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Batılı ülkelerin, Rusya-Afrika Zirvesi'ni engellemek için girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin, Rusya-Afrika Zirvesi'ni engellemek için girişimlerde bulunduğunu belirterek, "Afrika devletlerinin neredeyse tamamı, zirveye katılmamaları ve zirvenin engellenmesi için ABD'nin görülmemiş baskılarına maruz kaldı. Fransız ve Batılı diplomatik misyonlar da bunun için çaba gösteriyor." dedi.

Peskov, bu hafta St. Petersburg'da düzenlenecek Rusya-Afrika Zirvesi'ne yönelik başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Afrikalılarla bir araya gelmesinin mevcut dönemde kritik öneme sahip olduğuna işaret eden Peskov, "Artık faal olmayan tahıl anlaşması, bunun nedenleri, Rusya'nın küresel piyasaları destekleme çabaları, bu konudaki sorumlu davranışı, hangi taahhütlerin yerine getirilmediği ve kimin tarafında olduğu hakkında konuşmaya devam etmeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştireceğine dikkati çekerek, bu nedenle zirvenin oldukça yoğun geçeceğini söyledi.

Batılı ülkeleri, zirve konusunda Afrikalılara baskı yapmakla suçlayan Peskov, "Afrika devletlerinin neredeyse tamamı, zirveye katılmamaları ve zirvenin engellenmesi için ABD'nin görülmemiş baskılarına maruz kaldı. Fransız ve Batılı diplomatik misyonlar da bunun için çaba gösteriyor." dedi.

Peskov, Rusya için tahıl anlaşmasına dönülmesinin şu anda mümkün olmadığını belirterek, "Çünkü anlaşma şartları uygulanmıyor. Putin, uygulanırsa Rusya'nın anlaşmaya hemen döneceğini net bir şekilde ifade etmişti." şeklinde konuştu.

Etiketler : afrika rusya tahıl
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