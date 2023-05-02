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Kremlin: Azerbaycan-Ermenistan çözümü Rusya ile üçlü bildiriler temelinde olmalı
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02 Mayıs 2023 Salı 19:28:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 19:28:00

Kremlin: Azerbaycan-Ermenistan çözümü Rusya ile üçlü bildiriler temelinde olmalı

Kaynak: AA

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunun çözümüne yönelik yardımları memnuniyetle karşılayabileceklerini ancak bunun Rusya ile imzalanan üçlü bildiriler temelinde olması gerektiğini söyledi.

Peskov, Güney Kafkasya'daki sorunla ilgili, Azerbaycan ve Ermenistan yetkililerinin ABD tarafıyla görüşmesine ilişkin soruları cevapladı.

Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan ile imzaladığı bildiriler dışında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki uzlaşmaya katkı sağlayacak başka bir yasal dayanak olmadığına dikkati çeken Peskov, şimdilik bu belgelerin alternatifinin bulunmadığına işaret etti.

Peskov, "İki ülke arasındaki mevcut sorunların çözümü ve bölgedeki tansiyonu düşürmeye yönelik bazı ortak eylem ve adımların olası gelişimi, öncelikle Rusya ile imzalanan üçlü belgeler temelinde mümkündür." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Azerbaycanlı ve Ermeni mevkidaşı ile görüşme yapmasına ilişkin de Peskov, çözüme yönelik her türlü yardımın memnuniyetle karşılanabileceğini dile getirdi.

Peskov, "Ancak bu uzlaşmanın temelini sulandırmaya yönelik çeşitli girişimlerin olduğunun da gayet iyi farkındayız ki, bu uzun vadede hiç işe yaramayabilir." ifadesini kullandı.

Etiketler : Peskov ABD Antony Blinken
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