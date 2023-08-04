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04 Ağustos 2023 Cuma 15:24:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 15:24:00

Kremlin: ABD, Tahıl Anlaşması'nda düşünmeye söz vereceğine, önce şartları sağlasın

Kaynak: AA

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın Rusya ile ilgili kısmı için ABD'nin düşünmeye söz vereceğine, önce şartları sağlamasını önererek, bu durumda anlaşmaya tekrar döneceklerini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Rusya'nın, Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dönmesi halinde Rusya'dan gıda ihracatının sağlanması için Washington'un her şeyi yapacağı ile ilgili açıklamasını değerlendirdi.

ABD'nin, istiyorsa Tahıl Anlaşması'nın Rusya ile ilgili kısmının yerine getirilmesini sağlayabileceğine işaret eden Peskov, "Bunu düşüneceklerine söz vermesinler, yerine getirsinler. Bu yapılır yapılmaz, anlaşma derhal yeniden yürürlüğe girecektir." ifadesini kullandı.

Amerikalıların bu alanda herhangi bir güvenlik sağlamak zorunda olmadığına dikkati çeken Peskov, Amerikalılar olmadan Tahıl Anlaşması çerçevesinde güvenliğin sağlandığını vurguladı.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl Koridoru Anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz, derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." görüşünü paylaşmıştı.

Etiketler : Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya Türkiye ve Ukrayna Birleşmiş Milletler
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