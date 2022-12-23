VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Paris'te terör örgütü PKK yanlıları polise saldırdı
Zelenskiy: Hepimize düşen en önemli görev bu savaşı kazanmak
Bakan Bilgin: Vergi dilimleri için çalışma yapılıyor
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
'ABD iş birliğinden söz ederken arkadan bıçaklamamalı'
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklu
23 Aralık 2022 Cuma 16:40:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 16:40:00

Kremlin: ABD, kışkırtıcı ve sömürgeci siyaset izliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin "kışkırtıcı" ve "sömürgeci" siyaset izlediğini belirterek "(Başkan Joe) Biden yönetimi, yeni jeopolitik gerçekleri görmezden geliyor." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış planı hazırladığı yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, bu konuda bilgi sahibi olmadıklarını ifade ederek "Zelenskiy'nin çeşitli adımlar ve barış planı ile ilgili açıklamalarını duymuştuk. Ancak bunlar, bugün oluşan ve göz ardı edilmesi mümkün olmayan gerçekler dikkate alınmadan söylenmişti." diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ile ilgili hedeflerinde "ciddi" ilerleme kaydedildiğini söyledi.

"ABD, zayıflayan hegemonyasını sürdürmeye çalışıyor"

ABD'nin Ukrayna'yı kendi çıkarları doğrultusunda kullandığına işaret eden Peskov, "Biden yönetimi, yeni jeopolitik gerçekleri görmezden geliyor, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı bir koçbaşı ve çatışmaları sürdürmek için canlı hedef olarak kullanarak zayıflayan hegemonyasını ne pahasına olursa olsun sürdürmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, Biden'ın "siyasetimiz kaba ve önyargılı oldu" açıklamasına ilişkin, "ABD'nin siyasetinin, birçok yönden açıkça kışkırtıcı ve sömürgeci olduğu aşikardır." değerlendirmesini yaptı.

Diğer yandan Peskov, Biden'ın açıklamasının, ABD'nin iç meselesi olduğunu söyleyerek "Bu açıklama, büyük ihtimalle devlet başkanı ile Amerikalılar arasındaki ilişkiler alanını ilgilendiriyor." dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Biden'ın görüşmesi konusunda ABD ile herhangi bir etkileşimin olmadığını söyledi.

Etiketler : rusya abd kışkırtıcı sömürgeci dmitriy peskov
Nafakayı Yargıtay'a taşıdı

Nafakayı Yargıtay'a taşıdı
Sevgilisi yazdı Aleyna okudu

Sevgilisi yazdı Aleyna okudu
Gaziantep çıkarması

Gaziantep çıkarması
Farkındalık çağrısı

Farkındalık çağrısı
Rusya'da en çok Hande'yle Kerem izlendi

Rusya'da en çok Hande'yle Kerem izlendi
Yalı Çapkını favorim!

Yalı Çapkını favorim!
Miss gibi aşk

Miss gibi aşk
2 genç yanıma oturdu

2 genç yanıma oturdu
Ailesine hediyeler aldı

Ailesine hediyeler aldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX