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03 Eylül 2021 Cuma 20:59:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 20:59:00

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklara ilişkin planlar sızdı

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İngiliz hükümetinin Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün hemen ardından yapılacaklara ilişkin planında güvenlik önlemlerinin yanı sıra sosyal medya kısıtlamalarının da yer aldığı belirtildi.

Haber sitesi Politico'nun haberine göre, "Londra Köprüsü Operasyonu" kod adlı plan, cenaze töreni düzenlemelerini içeriyor.

Başbakan, bir memur tarafından "Londra Köprüsü yıkıldı" koduyla Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü hakkında bilgilendirilecek. Halk ise remi haber ajansı PA Media üzerinden verilecek son dakika haberiyle Kraliçe'nin öldüğünü öğrenecek.

HÜKÜMET KURUMLARINA AİT TÜM HESAPLARDA SİYAH BANTLARA YER VERİLECEK

Kraliçe'nin tabutu, Buckingham Sarayı'ndan Westminster Sarayı'na bir geçit töreniyle götürülecek. Burada katafalka konulacak tabut, üç gün boyunca günde 23 saat halk tarafından ziyaret edilebilecek. Önemli kişiler için biletler düzenlenecek.

Kraliyet ailesinin web sitesi, Kraliçe'nin ölümünü doğrulayan kısa bir açıklamayla siyah renge çevrilecek.

İngiliz hükümetinin "gov.uk" uzantılı web siteleri ve hükümet kurumlarına ait tüm sosyal medya hesaplarında siyah bantlara (banner) yer verilecek.

Acil olmayan içerik yayımlanmayacak ve yeniden paylaşım (retweet) hükümetin iletişim başkanı tarafından onaylanmadıkça yapılamayacak.

YAS İLAN EDİLECEK

Devlet cenaze töreni, Kraliçe'nin ölümünden 10 gün sonra gerçekleştirilecek ve ulusal yas günü olarak ilan edilecek.

Yas günü, resmi tatil olmayacak ancak hafta içi günlere denk gelmesi durumunda çalışanlara izin verilmesi işverenlerin inisiyatifine bırakılacak.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki parlamentolarındaki yasama faaliyetleri ertelenecek, tatilde olması durumunda parlamentolar geri çağrılacak.

GÜVENLİK UYARILARI

Planda Başbakanlık Binası 10 Numara önündeki bayrağın, ölüm haberinden 10 dakika sonra yarıya indirilmemesi durumunda halkın öfkeleneceğine dair değerlendirmeler de yer aldı.

Plan; Dışişleri Bakanlığının önemli sayıda turistin ülke girişinin nasıl ayarlanacağı, İçişleri Bakanlığının muhtemel terör tehditleriyle nasıl başa çıkacağı ve Ulaştırma Bakanlığının başkentteki aşırı kalabalık konusundaki endişelerini de içeriyor.

İngiliz basını, sızıntının 95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumunun kötüleşmesinin işareti olarak görülmemesi gerektiğini yazdı.

Etiketler : Kraliçe 2. Elizabeth İngiliz basını Başbakan
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