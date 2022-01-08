VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Türk Merdivenleri'ne kırmızı alçı tozuyla saldırı
Kovid-19'un yeni mutasyonu: Deltacron
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz hale getirildi
Dünya genelinde Kovid-19 can kaybı 5 milyon 500 bini geçti
İran: Nükleer müzakerelerde ihtilaflar azalıyor
Bakan Nebati: Piyasalardaki oynaklığın azaltılması için tedbirler alınacak
Şentop: Gençlerimizden ümitliyiz
Türkiye ve Bangladeş arasında güvenlik alanında iş birliği
Türkiye'de 66 bin 237 yeni vaka tespit edildi
Bakan Akar: 2021'de 2 bin 795 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Koca: Kendinizi koruyun
İran ABD Genelkurmay Başkanı dahil 51 Amerikalıyı yaptırım listesine aldı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul Havalimanı ile 32,4 milyar avro kazandırıldı
5'inci denizaltının Komuta Kontrol Sistemi de teslim edildi
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki
Sabancı suikastının üzerinden 26 yıl geçti
"Bugün yeni bir dönemi başlatıyoruz"
WhatsApp'tan profil fotoğrafı sürprizi
Tehlikeli yolculuğa para cezası
Bu koroda müzikten anlayan yok
Yaşlanmamak için ayakkabı boyuyor
Rekortmen dedenin sırrı antrenör eşi
Dersten sonra iyilik mesaisi
08 Ocak 2022 Cumartesi 23:59:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 23:59:00

Kovid-19'un yeni mutasyonu: Deltacron

ABONE OL

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) bir grup bilim insanı, Kovid-19'un Omicron ve Delta mutasyonlarının melezi olan Deltacron adında yeni bir mutasyon keşfettiklerini duyurdu.

Kovid-19 salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken, virüsün yeni bir mutasyonu daha keşfedildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Kıbrıs Üniversitesi Biyoteknoloji ve Moleküler Viroloji Laboratuvarında çalışan bilim insanlarından oluşan ekibin başındaki Dr. Leontios Kostrikis yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Omicron ve Delta mutasyonlarının melezi olan Deltacron adında yeni bir mutasyon keşfettiklerini duyurdu.

Kostrikis, yeni mutasyonun Omicron'un bazı mutasyonlarıyla birlikte Delta mutasyonun genetik arka planını paylaştığını ve bu nedenle yeni mutasyon keşfinin "Deltacron" olarak adlandırıldığını aktardı.

Kostrikis, söz konusu mutasyonun dünyanın başka hiçbir yerinde tanımlanmamış olmasının muhtemel olduğunu ve bu nedenle bu keşfe küresel ilgi olabileceğini ifade etti.

TOPLAM 25 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Kostrikis, ekibinin 11'i Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda olmak üzere toplam 25 kişide Deltacron tespit edildiğini aktararak, istatiksel analize göre hastaneye yatırılan hastalar arasında söz konusu mutasyonu daha sık görüldüğünü ifade etti.

Kosrikis, 25 vakadan alınan örneklerin dün Covid-19'daki değişiklikleri izleyen uluslararası veritabanı olan Grip Virüsü Verilerini Küresel Paylaşma Girişimi'ne (GISAID) gönderildiğini belirterek, "Bu mutasyonun daha patolojik mi yoksa daha bulaşıcı mı yoksa Delta ve Omicron'dan daha mı baskın olacağını gelecekte göreceğiz" dedi.

GKRY Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas ise yaptığı açıklamada, "Dr. Kostrikis'in ekibinin çığır açan araştırmaları ve bulguları, bilim insanlarımızla gurur duymamızı sağlıyor, çünkü bu araştırma GKRY'yi sağlık konularında uluslararası konuma yerleştiriyor" dedi.

Etiketler : kovid 19 sağlık bakanı mutasyon deltacron
Baş başa alışveriş

Baş başa alışveriş
Çağlar yine zirvede

Çağlar yine zirvede
Cem bitmiş!

Cem bitmiş!
‘Çok Geç Kaldın' artık

‘Çok Geç Kaldın' artık
Son Şans'ım

Son Şans'ım
O görüntü bir proje

O görüntü bir proje
Sevgiliyle ilk paylaşım

Sevgiliyle ilk paylaşım
Serdar'a kırgın değilim

Serdar'a kırgın değilim
Özge jüri koltuğunda

Özge jüri koltuğunda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER