Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 716, Hindistan'da 681, Meksika'da 296 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 716 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 716 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 79 bin 488’e, vaka sayısı da 23 bin 529 artarak 2 milyon 098 bin 389’a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 415 bin 49 vaka ve 19 bin 732 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 371 bin 229 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

HİNDİSTAN'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 27 BİN 497'YE ÇIKTI



Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 681 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 497'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 40 bin 425 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 118 bin 42'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 217 bin 423 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

KOVİD-19'DAN SON 24 SAATTE MEKSİKA'DA 296 KİŞİ ÖLDÜ



Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 296 artarak 39 bin 184'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 311 artışla 344 bin 224'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 217 bin 423 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.