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06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:13:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:13:00

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 602, Hindistan'da 425, Meksika'da 273 kişi öldü

Kaynak: AA

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Kovid-19 salgınında son 24 saatte Brezilya'da 602, Hindistan'da 425, Meksika'da 273 kişi öldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 602 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 602 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 64 bin 867'ye, vaka sayısı da 26 bin 51 artarak 1 milyon 603 bin 55'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 320 bin 179 vaka ve 16 bin 78 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 906 bin 286 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bin 693'e çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 425 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bin 693'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 24 bin 248 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 697 bin 413'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 424 bin 433 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Meksika'da Kovid-19'dan son 24 saatte 273 kişi öldü

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 273 artarak 30 bin 639'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 683 artışla 256 bin 848'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 155 bin 604 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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