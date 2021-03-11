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11 Mart 2021 Perşembe 19:31:00 - Güncelleme:11 Mart 2021 Perşembe 19:31:00

Kovid-19'da hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi

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GlaxoSmithKline'dan yapılan açıklamaya göre, VIR-7831 adı verilen ilaç, California merkezli Vir Biotechnology ile ortaklaşa geliştirildi.

İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK), yeni bir ilacın yeni tip koronavirüste (Kovid-19) en riskli hastalarda hastaneye kabul ve ölüm oranlarını yüzde 85 oranında azalttığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VIR-7831 adı verilen ilaç, California merkezli Vir Biotechnology ile ortaklaşa geliştirildi.

Kovid-19 bulaşması durumunda hastaneye yatma riski yüksek olduğu düşünülen 583 hastanın katıldığı testlerde, monoklonal antikor tedavisine dayanan ilacın hafif ve orta vakalarda hastaneye yatış veya ölümleri yüzde 85'e kadar azalttığı görüldü ancak bir faydası olmadığı için ağır vakalarda kullanılması durduruldu.

İlacın hem virüsün sağlıklı hücrelere girmesini önlediği hem de bağışıklık sisteminde halihazırda enfekte olmuş hücreleri temizlemesine yardım ettiği belirlendi.

Şirket, ABD'de acil durum kullanım izni isteyeceğini, İngiltere'de de başvuru yapılabileceğini belirtti.

GSK yetkilisi Dr. Hal Barron, ilacın hastalara böylesine bir fayda sağlamasından memnun olduklarını, VIR-7831'i mümkün olan en kısa sürede sunmayı istediklerini kaydetti.

Monoklonal antikorlar, insanlara Kovid-19 bulaştığında vücudun doğal olarak ürettiği antikorların laboratuvarda çoğaltılmasıyla elde ediliyor. Son derece ümit verici bir tedavi olarak görülse de üretilmelerinin çok pahalı olması, yaygın kullanımını sınırlandırabilir.

İlaç, kanser hastaları gibi bağışıklık sistemleri zayıflamış kişiler için önemli görülüyor.

Etiketler : Kovid-19 ingiliz korona
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