  • BIST
    1152.41
  • Dolar
    7,8899
  • Euro
    9,2916
  • Altın
    478,5900
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kosova Savunma Bakanından Türk İHA'sına övgü
Şanlıurfa'da kan donduran olay: Eşine günlerce işkence yaptı
Konya'da şeker fabrikasında yangın
Macron: Salgına karşı daha fazla kısıtlayıcı tedbir alınmalı
Kovid-19 tedavisi devam eden Trump'ın Oval Ofis'e gitmesi tepkilere neden oldu
Yemen ordusu Cevf vilayetinde yeni bölgelerde kontrolü sağladı
Elazığ'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
İspanya ve Portekiz'den 2030 Dünya Kupası için ortak adaylık
TBMM Başkanı Şentop TBMM'nin eski başkanları ve yüksek yargı başkanlarıyla yemekte bir araya geldi
Fransa Açık'ta son yarı finalistler belli oldu
Türk kara sularına itilen 11 sığınmacı kurtarıldı
İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki Filistinli polislere gözaltı
Başkan Erdoğan, Kuveyt ve Katar temaslarını tamamlayarak yurda döndü
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Minsk Grubu eş başkanları ile görüşecek
Mardin'de PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Türkiye ve Yunanistan'ı bir araya getirmeyi başardık
Bakan Çavuşoğlu, Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını yaptı
Yemen ordusu: Husilerin saha komutanı öldürüldü
Meteorolojiden 5 kente gök gürültülü sağanak uyarısı
Fransa'dan rekor üstüne rekor! Koronavirüs kâbusu devam ediyor
81 ilde nöbetçi yurt sistemine geçildi
Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Sağlık Bakanlığı'ndan yerli koronavirüs aşısı ve ilacı ile ilgili önemli açıklama
Yanan evde zincire bağlı bulunan çocuk bakanlıkça koruma altına alındı
08 Ekim 2020 Perşembe 00:21:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 00:21:00

Kovid-19 tedavisi devam eden Trump'ın Oval Ofis'e gitmesi tepkilere neden oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Beyaz Saray'da izolasyonda kaldığı konutundan çıkarak yerleşke içindeki Oval Ofis'e gitmesi eleştirilere neden oldu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Brian Morgenstern, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Oval Ofis'e döndüğünü belirtti.

Morgenstern, Trump'ın, Kongre'de bekleyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşvik paketi ve Teksas ile Louisiana eyaletlerine yaklaşan Delta Kasırgası hakkında brifing aldığını bildirdi.

Trump ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Oval Ofis'te olduğuna dair bir bilgi paylaşmazken, "Az önce Delta Kasırgası hakkında bilgi aldım, Teksas Valisi Greg Abbott ve Louisiana Valisi John Edwards ile de konuştum. Lütfen eyalet yönetimlerinin ve yerel yetkililerin talimatlarına uyun. Onlarla yakından çalışıyoruz. Hazırlıklı, dikkatli ve güvendi olun." ifadesini kullandı.

Trump'ın henüz Kovid-19'u atlatmadan Beyaz Saray'daki konutundan çıkarak, Oval Ofis'e geçmesi ise "çalışanları tehlikeye attığı" gerekçesiyle eleştirilere yol açtı.

Öte yandan bazı Beyaz Saray kaynakları Trump’ın Oval Ofis'e bahçeden geçtiğini ve tüm çalışanların kişisel koruma ekipmanlarını taktığını belirtti.

CDC KURALLARINA GÖRE 10 GÜN İZOLASYONDA KALMASI GEREKİYOR

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kuralları gereği, Kovid-19'a yakalanan bir kişinin en az 10 gün izolasyonda kalması gerekiyor.

Trump, perşembeyi cumaya bağlayan gece eşi Melania Trump ve kendisinin Kovid-19 testlerinin "pozitif" olduğunu duyurmuştu.

Cuma günü Maryland'daki Walter Reed Askeri Hastanesine götürülen Trump, pazartesi günü tekrar Beyaz Saray'a dönmüş ve tedavisinin Beyaz Saray'daki konutunda devam edeceği bildirilmişti.

Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, Beyaz Saray'da ve Trump'ın seçim kampanyasında çalışan birçok ismin de Kovid-19 testleri "pozitif" çıkmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER