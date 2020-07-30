30 Temmuz 2020 Perşembe 09:26:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 09:26:00
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1595 Meksika'da 485 Hindistan'da 775 kişi öldü
Kaynak: AA
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Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1595, Meksika'da 485, Hindistan'da 775 kişi hayatını kaybetti.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1595, Meksika'da 485, Hindistan'da 775 kişi hayatını kaybetti.
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