  • BIST
    118957
  • Dolar
    6,8587
  • Euro
    7,8297
  • Altın
    398,4410
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İkinci el araçta fiyat yükselten oyun!
LGS sonuçlarının ardından Bakan Ziya Selçuk'tan ilk açıklama
İşte sarı-lacivertlilerin yeni transferi! Fenerbahçe'den resmi teklif
Yargıtay'dan çok önemli karar! Tavanı aşan kıdem tazminatı geri verildi
Biri kanser olmak üzere 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Dünya genelinde koronavirüs hastalığına yakalanan kişi sayısı 13 milyon 700 bine ulaştı
PKK'lı teröristlere 'Pençe' ! MSB görüntüleri paylaştı
Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Hoş geldiniz
Van şehitlerimizin kimlikleri belli oldu!
New York'ta teknoloji CEO'su vahşice öldürüldü! Elektrikli testereli dehşet
Pençe-Kaplan Operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Borsa güne yükselişle başladı
Aziz Yıldırım adliyede
Rusya'dan ABD'ye TürkAkım tepkisi: Amerika'nın zayıflığını gösteriyor
SPK'dan özel fon mal varlıklarına düzenleme
Bolu'da korkutan deprem! İşte büyüklüğü
Çin, ABD'ye Hong Kong yaptırımlarıyla ilgili protesto notası verdi
Büyük sürpriz! Aykut Kocaman Süper Lig'e dönüyor
Melis'in Yunan babaya iade kararını AYM, 'hak ihlali' saydı
Karadeniz'de etkisiz hale getirilen teröristler şemsiye açıp, İHA'dan korunmaya çalışmış
Son 24 saatte Çin'de 1, Güney Kore'de 61 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Filistinli Gazeteciler Sendikası, Batı Şeria'da AA muhabirinin alıkonulmasını kınadı
Libya İçişleri Bakanı: Diplomatik misyonlar artık Trablus'ta faaliyete başlayabilir
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1233, Meksika'da 579, Hindistan'da 606 kişi öldü
16 Temmuz 2020 Perşembe 09:48:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 09:48:00

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1233, Meksika'da 579, Hindistan'da 606 kişi öldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1233, Meksika'da 579, Hindistan'da 606 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1233 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısı 75 bin 366’ya, vaka sayısı da 39 bin 924 artarak 1 milyon 966 bin 748’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 393 bin 176 vaka ve 18 bin 640 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 255 bin 564 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Meksika'da can kaybı 36 bin 906’ya yükseldi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 579 artarak 36 bin 906’ya ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 149 artışla 317 bin 635’e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 199 bin 129 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

Hindistan'da ölenlerin sayısı 24 bin 915’e ulaştı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 606 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 915’e yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 32 bin 965 artarak 968 bin 876’ya çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 612 bin 814 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER