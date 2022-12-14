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14 Aralık 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 18:00:00

Kosovalı liderler, AB'ye üyelik başvuru dilekçesini imzaladı

Kaynak: AA

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Kosova'nın üst düzey yöneticileri, ülkelerinin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği için başvuru dilekçesini imzaladı.

Başkent Priştine'de Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende, başvuru dilekçesi Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Meclis Başkanı Glauk Konjufca ve Başbakan Albin Kurti tarafından imzalandı.

Osmani, burada yaptığı açıklamada, 14 Aralık'ın bundan sonra Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) 2018'de orduya dönüştüğü tarihin yanı sıra ülkesinin AB'ye üyelik başvurusunda bulunduğu tarihi gün olarak tanınacağını söyledi.

Kosova'nın hiçbir zaman AB dışında başka bir alternatifi olmadığını, bu anın Kosova vatandaşlarına ve haksızca işgal ve soykırımla karşı karşıya kalarak ülkelerinin özgürlüğü, bağımsızlığı ve demokrasisi için hayatlarını feda edenlere adandığını belirten Osmani, şu ifadeleri kullandı:

"Serbest piyasa ekonomisinin parçası ve barış ile güvenliğin yılmaz katkı sağlayıcısı olan Kosova, Avrupa Birliği ailesinin parçası olmayı hak ediyor. Önümüzdeki yol açık, AB üyelik yolu tek yönlü bir süreç değildir. Bu süreç bütün olarak uzun vadeli olabilir ancak başarılı olmaya kararlıyız."

"Desteklerini, Kosova'nın üyelik dilekçesini oy birliğiyle onaylayarak göstermeye davet ediyoruz"

Meclis Başkanı Konjufca da üyelik başvurusunun Kosova ve tüm bölge için önemine değinerek AB'nin istikrar, demokrasi, güvenlik, kalkınma, refah, insan haklarına saygı, eşitlik, adil rekabet, insanların ve malların serbest dolaşımı sunduğunu söyledi.

AB kurum ve temsilcilerine bu dilekçeyi oy birliğiyle onaylama çağrısında bulunan Konjufca, "Avrupa Parlamentosunu, Avrupa Konseyini, Avrupa Komisyonunu ve AB üye ülkelerini, Kosova'ya ve diğer tüm Batı Balkan ülkelerine olan taahhütlerini ve desteklerini, Kosova'nın üyelik dilekçesini oy birliğiyle onaylayarak göstermeye davet ediyoruz." dedi.

"ÜLKEMİZ İÇİN TARİHİ BİR AN"

Başbakan Kurti, Kosova'nın geleceğinin AB'nin içinde olduğunu ve bugün Avrupa'daki en büyük barış ve refah örgütü olan AB'ye üyelik yolunda büyük bir adım attıklarını kaydetti.

AB'ye üyelik başvuru dilekçesinin AB Konseyi dönem başkanlığını yürüten Çekya'ya teslim edileceğini belirten Kurti, "Bu, devlet ve toplumumuz için yeni bir sayfa açmayı hedefleyen ülkemiz için tarihi bir an. İlerleme; demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ilerleten ve ekonomimizi geliştiren derin ve dönüştürücü reformlara olan bağlılığımıza bağlı olacak." ifadesini kullandı.

Etiketler : kosova avrupa birliği delikçe başvuru
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