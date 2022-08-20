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20 Ağustos 2022 Cumartesi 23:21:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 23:21:00

Kosova'da liselerde 'başörtüsü serbestliği' tartışılıyor

Kaynak: AA

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Kosova, son dönemde liselerde başörtüsü yasağının kaldırılmasıyla ilgili tartışmalara sahne oluyor.

Kosovalı iki genç Durim Berisha ve Liridon Kurti tarafından bir süre önce "Başörtüsüyle ilgili idari yönergeyi değiştirin." sloganıyla bir kampanya başlatıldı.

2014 yılında yürürlüğe giren, ortaöğretimde "Dini sembollerin giyilmesi yasaktır." ibaresini içeren idari yönergenin değiştirilmesi talebiyle 48 saatte yüzde 45'i kadınlara ait olmak üzere 20 binden fazla imza toplandı.

Talep Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına da iletildi.

"YÖNERGE YÜRÜRLÜKTE KALIYOR"

Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Arberia Nagavci ise bugün düzenlediği basın toplantısında, ortaöğretimde başörtüsü yasağıyla ilgili yönergenin yürürlükte kalmaya devam edeceğini söyledi.

Nagavci, başörtüsü serbestliği için başlatılan kampanya için de "Son dönemde başlatılan bu kampanya, temeli olmayan tutarsız bir kampanyadır. Devletimizin ve kamu kurumlarımızın vasfı net olarak tanımlanmıştır." diye konuştu.

Bahsi geçen yönergenin, liselerde çalışmaların düzgün yürütülmesiyle ilgili olduğunu vurgulayan Nagavci, "Yönerge yürürlükte kalıyor. Sadece resmi-hukuki açıdan ne gibi ayarlamalar yapacağımıza bakacağız. Yönergeyle eğitim hakkı garanti altına alınmıştır." dedi.

BAŞBAKAN'A GÖRE İSE BAŞÖRTÜSÜNÜN LİSELERDE YASAKLANMAMASI GEREKİYOR

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise 16 yaşından itibaren okullarda başörtüsü takılmasını destekliyor.

Kurti, kampanyayla ilgili olarak "Ben bu yöndeki görüşümü yıllar önce ifade etmiştim. Görüşüm şudur: Kamu yaşamında başörtüsünün ve diğer dini sembollerin yasaklanmaması gerekiyor. Ancak bunun eşiğinin 16 yaş olduğunu da belirtmiştim." açıklamasında bulunmuştu.

Kampanyayı başlatan gençlerden Berisha, bakan Nagavci'nin bugünkü açıklamalarına sosyal medyada tepki göstererek "Hiçbir şey son bulmuş değil." ifadesini kullandı.

İdari yönergenin değiştirilmesini yasal yollar üzerinden talep edeceklerini belirten Berisha, "Soğukkanlılıkla ve yasal yollara başvurularak bu sorun çözülecektir." diye konuştu.

Etiketler : Kosova başörtüsü yasağı ortaöğretim
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