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Kosova ile Sırbistan arasında gerilim! Türkiye'den telefon diplomasisi
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01 Ağustos 2022 Pazartesi 00:43:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 00:43:00

Kosova ile Sırbistan arasında gerilim! Türkiye'den telefon diplomasisi

Kaynak: AA

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Kosovalı Sırplar, ülkenin kuzeyinde Sırbistan ile olan sınır geçişlerini kapatırken, Kosova'da siren sesleri duyuldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşları ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kosova'da siren seslerinin duyulduğu ifade edilirken, Kosovalı Sırpların bu sesler üzerine sınırları kapattı.

AA'nın haberine göre, Kosova Polisi Müdür Yardımcısı Besim Hoti, yaptığı açıklamada, Kosovalı Sırpların araçlarla sınır geçişlerini kapattığını doğrulayarak, polis güçlerinin de Brnjak ve Jarinje sınır kapılarını kapattığını ifade etti.

Bu arada, Kosova polisi ayrıca, bazı yerlerde silah sesleri duyulduğunu belirterek, bunlardan bazılarının polis güçlerine yönelik olduğunu ancak kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

Ülke basını ise Arnavut kökenli vatandaşlara saldırıda bulunulduğu ve bu saldırılarda araçlarda hasar oluştuğu bilgisini paylaştı.

Bu arada, Kosova hükümeti, kimlik kartları ve araç plakaları için yarından itibaren yeni yasanın yürürlüğe gireceğini belirtti.

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğun getirileceğinin bildirilmesi üzerine de Kosova'daki Sırplar bazı şehir yollarını kapattı.

Sırbistan Savunma Bakanlığı ise Kosova'ya herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını ve sosyal medyada yaşanan dezenformasyona itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in bu gece açıklama yapması bekleniyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TELEFON DİPLOMASİSİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu mevkidaşlarına, Türkiye'nin Balkanların barış ve istikrarına daima önem verdiğini, bölgede yeni gerilimler yaşanmasının kimsenin yararına olmadığını, sağduyunun hakim kılınması gerektiğini ve gerilimi azaltmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletti.

Etiketler : Kosova Sırbistan siren savaş silah Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Nikola Selakoviç Donika Gervalla Schwarz
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