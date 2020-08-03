Kosova Başbakanı Avdullah Hoti Kovid-19'a yakalandı
Kaynak: AA
Kosova Başbakanı Hoti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.
Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Hafif bir öksürük dışında semptomu olmadığını dile getiren Hoti, "Bugünden itibaren iki haftalığına kendimi izole ediyorum. Görevimi evden yürüteceğim." ifadelerini kullandı.
Kosova'da şu ana kadar 8 bin 799 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu, salgın nedeniyle 249 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19'dan 4 bin 863 kişinin iyileştiği ülkede 3 bin 687 aktif vaka bulunuyor.
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