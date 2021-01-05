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Koronavirüsün kökenini araştıracaklardı! DSÖ ekibi Çin'e giremedi
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05 Ocak 2021 Salı 23:39:00 - Güncelleme:05 Ocak 2021 Salı 23:39:00

Koronavirüsün kökenini araştıracaklardı! DSÖ ekibi Çin'e giremedi

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Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de Kovid-19'un kökenine ilişkin araştırmalar yapacak olan DSÖ ekibi ülkeye giremedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıracak uluslararası uzmanlardan oluşan bilim heyetinin Çin'e girişine izin verilmemesinden "büyük hayal kırıklığına" uğradığını bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle 2021'in ilk basın toplantısını düzenledi.

"BU HABER BENİ BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Kovid-19'un kökeni araştırmak için bu hafta Çin'e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin konuşan Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı."

Üst düzey Çinli yetkililerle temas halinde olduğunu aktaran Ghebreyesus, "virüsün kökenini araştırma misyonu"nun DSÖ ve uluslararası heyet için "öncelik" olduğunu Çinli yetkililere bir kez daha açıkça ilettiğini belirtti.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise vize sorununun DSÖ bilim heyetinin Çin'e girişine engel olduğunu söyledi.

DSÖ, 2021'in ilk haftasında virüsün kökenini araştırmak için 10 uluslararası bilim insanının Çin'e gideceğini bildirmişti. Heyetin, Kovid-19'un ilk patlak verdiği Vuhan kentini de ziyaret etmesi bekleniyordu.

DSÖ, Çin'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün görülmesinden 1 yıl geçmesine rağmen virüsün kökenini araştıracak bilim heyetinin henüz Vuhan'a gitmemiş olmasından dolayı eleştirilere maruz kalıyordu.

Etiketler : dsö acil durum çin dünya sağlık
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