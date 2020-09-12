Koronavirüsü inceleyen ilk bilim insanlarından olan Çinli Dr. Li-Meng Yan: Korona insan yapımı bir virüs, raporum hazır
Kaynak: Akşam
Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili kan donduran bir açıklama geldi. Açıklamayı Çin'de virüsü ilk inceleyen bilim insanlar arasında yer alan ve salgını duyurabilmek için Çin'den ABD'ye kaçan virolog Dr. Li-Meng Yan koronavirüsün insan yapımı olduğunu söyledi ve 'Raporumu hazırladım. Çok yakında dünya ile paylaşacağız' dedi.
İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 917 binden fazla insan hayatını kaybetti, 28 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, salgınla ilgili çeşitli iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor.
"KORONAVİRÜS İNSAN YAPIMI"
Koronavirüsü inceleyen ilk bilim insanlarından olan ve salgını duyurmak için ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün insan yapımı olduğunu dile getiren Li-Meng, "Bilim adamı ekibimle ilk raporumu hazırladım ve çok yakında dünya ile paylaşacağız. Detaylı bilimsel kanıtlarla bunun neden doğadan, o hayvanlardan gelen bir şey olmadığını göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
Dr. Li-Meng Yan katıldığı canlı yayında, koronavirüsün Çin Komünist Partisi tarafından askerî amaçlarla geliştirildiğini, virüsün insan yapımı olduğuna dair delilleri yayınlayacağını açıkladı.
"FAZLA ZAMANIMIZ YOK"
Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, geçtiğimiz aylarda Fox News'e verdiği röportajda, "Bu, tarihte gördüğümüz en büyük salgın. İnsanlık tarihindeki bildiğimiz her şeyden daha fazlası. Bu nedenle, zamanlama çok önemlidir. Erken durdurabilirsek hayat kurtarabiliriz. Fazla zamanımız yok. Zaten geç kaldık" ifadelerini kullanmıştı.
- Koronavirüsü inceleyen ilk bilim insanlarından olan Çinli Dr. Li-Meng Yan: Korona insan yapımı bir virüs, raporum hazır
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