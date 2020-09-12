Koronavirüsü inceleyen ilk bilim insanlarından olan Çinli Dr. Li-Meng Yan: Korona insan yapımı bir virüs, raporum hazır

  • BIST
    1102.7
  • Dolar
    7,4755
  • Euro
    8,8596
  • Altın
    466,2300
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski Başbakan Tansu Çiller'den 12 Eylül darbesine ilişkin açıklama: Hedef alınan Cumhuriyetimiz, dem ...
İçişleri'nden 81 ile yeni koronavirüs genelgesi: HES kodu olmayana bilet satışı yapılmayacak
Konya'daki çifte cinayetin sebebinin 'selamlaşma' olduğu ortaya çıktı
Koronavirüsü inceleyen ilk bilim insanlarından olan Çinli Dr. Li-Meng Yan: Korona insan yapımı bir v ...
Rasulayn'da peş peşe terör saldırıları! Çok sayıda kişi yaralandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 12 Eylül mesajı
Gençlerbirliği'nde 2 kişi koronavirüse yakalandı
12 Eylül darbesinin üzerinden 40 yıl geçti
İngiliz Guardian gazetesi sordu: Bu harita savunulabilir mi?
Muhittin Böcek'ten iyi haber geldi! PCR testi sonuçları negatif çıktı
İkinci el araç alacaklara galericilerden uyarı geldi: Son 10 gün
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 bini aştı
Ürdün'den Bahreyn-İsrail anlaşması ile ilgili açıklama!
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 12 Eylül mesajı: Söz de karar da milletindir
Terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü deşifre etti! Kaçan terörist: 12 yaşındaki çocuğu infaz ettiler
Baba ile oğlunun kavgası kanlı bitti
Başkan Erdoğan'dan İmam Hatip açıklaması: Her şeye rağmen dimdik ayaktadır
Rusya'da koronavirüs bilançosu! 1 milyon 60 bine dayandı
Tapulu malım dedi, yolu tel örgüyle kapattı
Türkiye'nin gücüne güç katacak, teröristlerin korkulu rüyası olacak! Minyatür bombanın atışlı testle ...
Bülent Korkmaz neden istifa etti! İşte Konyaspor hakkındaki o açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Her darbe 'vatana ihanet'tir
Demet Akalın'ın kızı Hira'nın üzerine kış bahçesinin camı düştü! Ünlü isimler yorum yağdırdı
Boston Celtics, Doğu Konferansı finaline yükseldi
12 Eylül 2020 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 14:15:00

Koronavirüsü inceleyen ilk bilim insanlarından olan Çinli Dr. Li-Meng Yan: Korona insan yapımı bir virüs, raporum hazır

Kaynak: Akşam

ABONE OL

Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili kan donduran bir açıklama geldi. Açıklamayı Çin'de virüsü ilk inceleyen bilim insanlar arasında yer alan ve salgını duyurabilmek için Çin'den ABD'ye kaçan virolog Dr. Li-Meng Yan koronavirüsün insan yapımı olduğunu söyledi ve 'Raporumu hazırladım. Çok yakında dünya ile paylaşacağız' dedi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 917 binden fazla insan hayatını kaybetti, 28 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, salgınla ilgili çeşitli iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor.

"KORONAVİRÜS İNSAN YAPIMI"

Koronavirüsü inceleyen ilk bilim insanlarından olan ve salgını duyurmak için ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün insan yapımı olduğunu dile getiren Li-Meng, "Bilim adamı ekibimle ilk raporumu hazırladım ve çok yakında dünya ile paylaşacağız. Detaylı bilimsel kanıtlarla bunun neden doğadan, o hayvanlardan gelen bir şey olmadığını göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Dr. Li-Meng Yan katıldığı canlı yayında, koronavirüsün Çin Komünist Partisi tarafından askerî amaçlarla geliştirildiğini, virüsün insan yapımı olduğuna dair delilleri yayınlayacağını açıkladı.

"FAZLA ZAMANIMIZ YOK"

Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, geçtiğimiz aylarda Fox News'e verdiği röportajda, "Bu, tarihte gördüğümüz en büyük salgın. İnsanlık tarihindeki bildiğimiz her şeyden daha fazlası. Bu nedenle, zamanlama çok önemlidir. Erken durdurabilirsek hayat kurtarabiliriz. Fazla zamanımız yok. Zaten geç kaldık" ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER