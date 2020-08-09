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09 Ağustos 2020 Pazar 19:50:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 19:50:00

Koronavirüsten en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 5 milyonu aştı

Kaynak: İHA

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Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke ABD oldu. Her gün on binlerce yeni vaka, binlerce ölüm açıklayan ABD'de son rakam ülkenin yaşadığı kabusu gözler önüne serdi.

ABD’de korona virüs salgınında son 24 saatte 54 bin 199 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 149 bin 723’e ulaştı.

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan ABD’de vaka ve can kayıpları her geçen gün artmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 54 bin 199 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 149 bin 723’e ulaştı. ABD’de son 24 saatte 976 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 165 bin 70’e yükseldi. Ülkede şu ana kadar 2 milyon 638 bin 470 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Ülkede salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunan California’da son 24 saatte 7 bin 31 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 556 bin 185’e ulaştı. Eyalette, son 24 saatte 104 kişinin korona virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 10 bin 313’e yükseldi. California’nın ardından salgından en fazla etkilenen ikinci eyalet konumunda bulunan Florida’da ise son 24 saatte 8 bin 502 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 526 bin 577’ye ulaştı. Eyalette, son 24 saatte 182 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 8 bin 109’a yükseldi. Ülkede salgından en fazla etkilenen üçüncü eyalet olan Teksas’ta ise toplam vaka sayısı 6 bin 892 kişi artarak, 504 bin 298’e yükselirken, toplam can kaybı ise 166 kişi artarak, 6 bin 892’e ulaştı.

Öte yandan ABD’de şu ana kadar 64 milyon 610 bin 547 kişiye Covid-19 testi yapıldı. California, Florida, Teksas, New York ve Georgia eyaletlerinde ise bu hafta vaka sayısında yüzde 40 artış yaşandı.

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