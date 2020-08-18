Koronavirüste vaka sayısı dünya genelinde 22 milyonu geçti
Kaynak: AA
Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüste vaka sayısı dünya genelinde 22 milyonu aştı.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 22 milyon 49 bin 426’ya ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 777 bin 439’a yükselirken 14 milyon 791 binden fazla insan iyileşti.
En fazla vakanın olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde toplam vaka sayısı 5 milyon 612 bini geçti.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 173 binden fazla insan hayatını kaybetti.
Amerika Birleşik Devletlerini takip eden ve Latin Amerika’da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya’da vaka sayısı 3 milyon 363 bine, can kaybı da 108 bin 654’e çıktı.
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