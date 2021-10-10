Koronavirüs ve grip aynı anda ölüm riskini ikiye katlayabilir. Bu kış artan Kovid vakalarının yanı sıra bir "çoklu grip" ile karşı karşıya olduğu konusunda uzmanlar uyarıyor. İngiltere'li sağlık uzmanı Dr. Jenny Harries, insanların hem Kovid hem de gribe aynı anda yakalanırsa ölme olasılığının iki kat daha fazla olduğunu belirtti.



Sağlık uzmanı ayrıca halka gribin "ölümcül bir hastalık olabileceğini" hatırlatmaya çalıştı. Yapılan araştırmalara göre, son beş yılda ortalama olarak yaklaşık 11.000 kişinin griple ilgili koşullardan öldüğünü gösteriyor.

Ancak Tıp Bilimcileri Akademisi, bu yıl 60.000 kişinin gripten ölebileceğini öngördü.

Dr. Harries, bu kış hastalanmaktan kaçınmanın en iyi yolunun hem Kovid hem de grip aşısı olmak ve "maske, mesafe ve temizlik" kuralına uymaya devam etmek olduğunu söyledi.

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