  • BIST
    1192.73
  • Dolar
    7,9347
  • Euro
    9,2997
  • Altın
    484,6100
İstanbul
15 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Tatar'ı arayarak tebrik etti
Taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Herkesin cumhurbaşkanı olacağım
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nişanlandı! Derya Tuna düğün alışverişine başladı
Korona salgınında iyileşenlerin sayısı 30 milyonu geçti
Koronavirüs salgını Avrasya ülkelerinde etkisini artırıyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ersin Tatar'a tebrik mesajı
Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu
Bakan Koca 18 Ekim koronavirüs Türkiye tablosunu paylaştı
Başkan Erdoğan Şırnak'tan ayrıldı
Paris'te PKK paçavrası ile AB bayrağı aynı karede!
Sağanak yağış İstanbul'u vurdu... Alt geçitte mahsur kalan taksici böyle kurtarılmayı bekledi
Başkan Erdoğan'dan şehidimiz Tekcan'ın ailesine başsağlığı mesajı
KKTC'de tarihi seçim sona erdi! Kazanan Ersin Tatar oldu
Kontrolden çıkan beton mikseri evin mutfak duvarını yıktı
Konya'da feci kaza! Baba oğul hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 224 bin 295'e yükseldi
İki otomobil çarpıştı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Trabzonsporlu Ekuban'da koronavirüs çıktı
İstanbul'da yeşil papağan sayısı artıyor
Denizli Valisi özür dilemişti: Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Alman basınından TOGG'a övgü: Türkiye kendi "Tesla'sını" üretti
Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi
Başkan Erdoğan, Şırnak'ta toplu açılış töreninde konuşuyor
18 Ekim 2020 Pazar 20:31:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 20:31:00

Koronavirüs salgını Avrasya ülkelerinde etkisini artırıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs vakaları ve virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı yükseliyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 398 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 67 bin 50’ye yükseldi.

Kovid-19’dan sağlığına kavuşanların sayısı 612 artışla 47 bin 842, ölenlerin sayısı 15 artarak 1584 oldu.

Ülkede 17 bin 624 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde Kovid-19 vaka sayısı 18 artarak 2 bin 503’e çıktı.

Moldova’da, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Buna göre, Hıncești, Leova ve Soroca bölgeleri hariç tüm bölgeler kırmızı listede bulunuyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran ortasında 500’e yaklaşmış, haziran sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuz ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında, 14 Ekim’de 1149 ile rekor yaşanmıştı.

- BELARUS

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 635 artarak 87 bin 698’e, ölenlerin sayısı ise 4 artışla 929’a yükseldi.

Kovid-19’dan 328 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 79 bin 757’ye ulaştı.

7 bin 12 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta 1000'e yaklaşmış, haziranda düşüşe geçmiş, ağustosta 100’ün altına inmişti.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 4 gündür 600’ün üzerinde seyrediyor.

- ÖZBEKİSTAN

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 95 artarak 63 bin 219'a, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 527'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 243 artarak 60 bin 323 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 369 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken, ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

- TACİKİSTAN

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 38 artarak 10 bin 493'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 54 artarak 9 bin 511'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 80 kişinin öldüğü ülkede 902 kişinin tedavisi sürüyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER