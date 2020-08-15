Brezilya, Hindistan ve Meksika'da koronavirüste ölü ve sayıları katlandı

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15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:20:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:58:00

Brezilya, Hindistan ve Meksika'da koronavirüs can kayıpları artıyor

Kaynak: AA

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Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da bin 60, Hindistan'da 996, Meksika'da 615 kişi daha hayatını kaybetti. Brezilya'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 106 bin 523'e yükselirken, bu rakam Meksika'da 55 bin 908, Hindistan'da 49 bin 36 oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1060, Hindistan'da 996, Meksika'da 615 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1060 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 106 bin 523’e, vaka sayısı da 50 bin 644 artarak 3 milyon 275 bin 520’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 686 bin 122 vaka ve 26 bin 613 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölge olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 394 bin 302 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 996 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 49 bin 36’ya çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 65 bin 2 artarak 2 milyon 526 bin 193’e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 808 bin 936 kişi iyileşti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 615 artarak 55 bin 908’e ulaştı.

Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 618 artışla 511 bin 369’a yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 345 bin 653 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart'ta olmuştu.

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