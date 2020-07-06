Dünya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ikinci dalgası ile boğuşuyor. İsrail ve İran ikinci dalgaya yakalandıklarını resmen açıklarken, Çin ve Güney Kore vakaların bir bölgede artmasıyla hemen tedbir alarak bu bastırma yoluna gidiyor.

SINIRLAR 100 YIL SONRA TEKRAR KAPATILDI

Bu durumun son yaşandığı ülke ise Avustralya oldu. Ülkede vaka sayıları tek haneli rakamlara kadar inmişti. Ancak son iki haftada, özellikle de Victoria eyaletinde vakalar iyice arttı. Bu sebepten ötürü Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian ile istişare yaptıklarını ve Yeni Güney Galler ile Victoria eyaletinin sınırlarının kapatılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Bu durum, Victoria ve Yeni Güney Galler arasındaki sınırın 100 yıl sonra ilk kez kapatılması anlamına geliyor. Sınır en son, 1919'daki İspanyol Gribi sırasında kapatılmıştı. Vakaların artmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 8 bin 586'ya, ölü sayısı ise 106'ya çıktı.

ÜLKE ÜLKE VAKA SAYILARI

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 602 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 64 bin 867'ye, vaka sayısı da 26 bin 51 artarak 1 milyon 603 bin 55'e yükseldi.

RUSYA'YI GEÇTİLER

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 425 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bin 693'e yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 24 bin 248 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 697 bin 413'e çıktı. Hindistan böylelikle, toplam vaka sayısında Rusya'yı geçti.