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06 Ekim 2020 Salı 19:57:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 19:57:00

Koronavirüs Beyaz Saray'da yayılıyor, önlemler artırılmıyor

Kaynak: AA

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Koronavirüs salgını Beyaz Saray'da giderek yayılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın virüse yakalanmasına rağmen önlemler sıkılaştırılmadı. Bu durum endişeleri artırıyor. Amerikan basını, Beyaz Saray personelinin risk altında olduğuna dikkat çekti.

8 milyona yakın kişinin koronavirüse yakalandığı ABD'de vakalar Beyaz Saray'da da artıyor. Son bir haftada 10'dan fazla vaka tespit edildi.

Ancak yeterli tedbirlerin hala alınmadığı belirtiliyor.

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönerken sergilediği rahat tavırlar da eleştiri konusu oldu.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamayı sürdürmesi endişeleri biraz daha artırdı. Amerikan basını, Beyaz Saray'da virüsün daha da yayılabileceğini belirtiyor

BEYAZ SARAY PERSONELİ ÖNLEMLERİN YETERSİZLİĞİNDEN ŞİKAYETÇİ

Trump'ın Beyaz Saray balkonunda maskesini çıkararak selam verdiği sırada hemen arkasında bir fotoğrafçı vardı. Yayınladığı videoda ise halkına yüz binlerce can alan virüsten "korkmamaları" çağrısında bulundu.

Beyaz Saray personeli ise tedirgin. Alınan önlemlerin yetersizliğinden şikayet ediliyor. Beyaz Saray'da çalışan istihbarat çalışanlarının enfekte olup olmadığı güvenlik nedeniyle açıklanmıyor.

BEYAZ SARAY'DA MASKE ZORUNLULUĞU YOK

Beyaz Saray Sözcüsü Trump'a sınırlı sayıda kişinin yaklaşacağını ve yanına giden görevlilerin koruyucu kıyafetler kullanacağını belirtti.

Beyaz Saray'da maske takma zorunluluğu ise hala bulunmuyor.

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