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Korona bağışıklığı kısa süreli olabilir Sürü bağışıklığı hayal mi?
07 Temmuz 2020 Salı 14:56:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 14:59:00

Koronavirüs bağışıklığı kısa süreli olabilir! Bilim insanları araştırdı

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İngiltere'de bir immunoloji profesörü Covid-19'u atlatanların bağışıklığının kırılgan olabileceğini söylemesi yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Danny Altyman, "Gelişen antikorlar birkaç ay içinde yok olabilir gibi görünüyor. Bu sırtınızı dayayacağınız bir şey değil" dedi.

Çin'de başlayan corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı.

Covid-19'la mücadelede henüz aşı geliştirme çalışmaları tamamlanmadı. Birçok ülke bağışıklık kazanmış vatandaşları üzerinden normalleşme planları yapıyor.

Ancak İngiltere'deki Imperial College London'da görev yapan bir immünoloji profesörü bağışıklığın sanıldığı kadar etkili olmayabileceğini söyledi.

CNBC'ye açıklamalarda bulunan Danny Altman, "Bağışıklık oldukça kırılgan gözüküyor. Bazılarında bulunan antikorlar birkaç içerisinde yok olacakmış gibi duruyor. Bu sırtınızı dayayacağınız bir şey değil" dedi.

Altman, ikinci dalga halinde ilk dalgada Covid-19'a yakalananların da risk altında olabileceğine dikkat çekti.

Danny Altman, "Bu halen oldukça öldürücü bir virüs ve çok hızlı yayılıyor. İnsanların halen bu gerçekle yüzleşmeye hazır olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

FAUCİ DE UYARMIŞTI

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de geçen ay yaptığı açıklamada, Covid-19'un diğer corona virüs türleri gibi davranması halinde bağışıklığın uzun süreli olmayacağı uyarısında bulunmuştu.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI STRATEJİSİ İŞE YARAYACAK MI?

Danny Altman'ın bu açıklamaları geliştirilen antikorların etkisinin sorgulanmasına neden oldu. Ayrıca İngiltere'de kısa bir süre denenen ancak İsveç'te tamamen uygulanan sürü bağışıklığı yöntemine ilişkin sorular da ortaya çıktı.

Sürü bağışıklığı, toplumun virüse karşı bağışıklık geliştirebilmesi için keskin müdahalelere karşı çıkıyor. Hastalığın zaman içerisinde topluma yayılması ve böylece herkesin salgınla karşı bağışıklık geliştirmesi hedefleniyor.

İSVEÇTE'Kİ COVİD-19 POLİTİKASI

Bu uygulama İsveç'te denendi ancak sonuçlar pek de tatmin edici olmadı. 10 milyondan biraz fazla insanın yaşadığı ülkede tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 73 bin oldu. Ancak ülkede 5 bin 433 insan hayatını kaybetti. Başka bir ifadeyle ülkedeki her 14 corona virüs hastasından biri öldü.

Bu rakamlar İsveç'i Covid-19'un en öldürücü olduğu ülkeler listesine soktu. Ülkedeki her bir milyon insandan 538'i corona virüs yüzünden hayatını kaybetti.

Bu oran Türkiye'de 62, salgında en fazla can kaybının yaşandığı yer olan ABD'de ise 402 olarak kaydedildi.

SONRADAN GELEN İTİRAF

İsveç Halk Sağlık Genel Müdürlüğü Epidemiyoloğu Anders Tegnell salgının ilk günlerinde sürü bağışıklığının en büyük savunucusuydu.

Ülkedeki Covid-19'la mücadele politikasının belirlenmesinde sorumlu olan Tegnell daha sonra ülkede çok fazla insanın öldüğünü itiraf etmişti. Tegnell daha önce virüsün yayılma hızının kendilerini şaşırtığı itirafında bulunmuştu.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, salgınının ilk günlerinde, "Yaşlı yakınlarınızla vedalaşın, binlerce kişi virüsten ölecek" ifadesini kullanmıştı.

İSPANYA'DA BAĞIŞIKLIK ÇOK DÜŞÜK

Corona virüs salgınında Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'dan gelen açıklamalar toplumun beklenildiği kadar hızlı bir şekilde bağışıklık kazanmadığını gösteriyor.

İspanya Sağlık Bakanlığı ülkenin sadece yüzde 5.2'sinde antikor geliştiğini duyurdu.

Corona virüsün erken vurduğu ülkelerden olan İspanya'da 251 binden fazla vaka görüldü, 28 binden fazla insan ise hayatını kaybetti.

46 milyondan fazla insanın yaşadığı İspanya'da 47 notkada ikinci dalga tespit edildi. 

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