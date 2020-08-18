18 Ağustos 2020 Salı 11:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 11:30:00
Koronavirüs aşısını bulan Rusya'da Enerji Bakanı Novak'ın testleri pozitif çıktı
Kaynak: DHA
ABONE OL
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısını bulduğunu açıklayan ve kısa sürede piyasaya süreceğini belirten Rusya'nın Enerji Bakanı Alexander Novak'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı
Rusya Enerji Bakanı Novak'ın koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Novak’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Karantinada olması gerekirken çiğ köfte satışı yaparken yakalanan vatandaşın savunması pes dedirtti: : Ağrım sızım yok ki
- Afganistan'da roketli saldırı: 10 yaralı
- Rusya'da bilanço artıyor: 932 bini aştı
- Koronavirüs aşısını bulan Rusya'da Enerji Bakanı Novak'ın testleri pozitif çıktı
- Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 130 binin üzerine çıktı
- Trump, Kudüs için attığı imzanın gerekçesini açıkladı: Evanjelistleri memnun etmek
- Koronavirüste vaka sayısı dünya genelinde 22 milyonu geçti